Deep Purple: Simon McBride ist großartig, sagt Ian Gillan

auch interessant

In einem neuen Interview mit Qobuz erklärte Deep Purple-Sänger Ian Gillan, wie der aktuelle Gitarrist und Nachfolger von Steve Morse, Simon McBride, einst in die Band kam und was konkret ihn an dem Neuzugang fasziniert.

Deep Purple schöpfen neue Energie

Empfehlung der Redaktion Deep Purple: Ian Paice glaubt, das Ende der Band kommt spontan Hard Rock Irgendwann müssen alle Bands das Handtuch werfen - auch Deep Purple. Schlagzeuger Ian Paice glaubt jedoch, dass es bei der Band kein großes Ding wird. „Er war seit etwa einem Jahr bei uns, und wir kamen eines Abends irgendwo aus einer Bar, und ich fragte: ‚Bist du jetzt eigentlich in der Band?‘ Er antwortete : ‚Ich denke schon.‘ Ich entgegnete: ‚Das dachte ich mir bereits.‘ So war es“, erläutert Gillan. „Simon ist unglaublich. Er hat den Platz von Steve Morse ausgefüllt und viele Dinge ziemlich verändert. Er ist ein Katalysator. Eine kleine Sache kann die menschliche Chemie vollständig verändern.

Ich denke, wir fühlen uns alle sehr wohl mit Simons Spielstil. Er ist so, wie wir in der Anfangsphase waren – sehr geradlinig. Die Virtuosität steht an erster Stelle. Es ist nicht so, dass Angeberei an erster Stelle steht. Das ist einfach wunderschönes Spielen. Es ist sehr natürlich […]. Und er gibt der Rhythmusgruppe viel Schwung, weil er ebenfalls ein großartiger Rhythmusspieler ist.

=1 auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Deep Purple: Glenn Hughes ist sauer auf Gillan & Glover Classic Rock Bassist Glenn Hughes will sich nicht mehr bemühen, mit den Deep Purple-Musikern Ian Gillan und Roger Glover gut auszukommen. Und wenn er mit Ian (Paice, Schlagzeuger – Anm.d.A.) und Roger (Glover, Bassist – Anm.d.A.) zusammensitzt und sie aufdrehen, ist das ziemlich aufregend. Es ist klingt großartig. Er täuscht nichts vor. Er spielt tatsächlich jede einzelne Note genau und ich denke, wir brauchen das, wir mögen das. Das war immer ein Markenzeichen der Gitarristen von Deep Purple. Sie sind ganz oben auf ihrem Gebiet. Er wird in der Gitarrenwelt sehr geschätzt.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.