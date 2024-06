Das zehnte Album der finnischen Symphonic-Metaller Nightwish YESTERWYNDE wird am 20. September 2024 erscheinen.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Voller Erwartung an das, was kommen mag, steht die Zeit förmlich still. Dieser Moment scheint beinahe endlos, erfüllt von unendlichen Möglichkeiten und dem Beginn einer neuen Ära. Nun bricht dieser Moment für Nightwish an... YESTERWYNDE, das zehnte Studioalbum der Symphonic Metal-Legenden, wird am 20. September 2024 erscheinen und folgt damit auf das 2020 veröffentlichte Werk HUMAN. :II: NATURE. Tuomas Holopainen über das neue Album: "YESTERWYNDE ist eine phantastische Reise durch Zeit, Erinnerungen und die besseren Engel der menschlichen Natur. Nach drei Jahren Arbeit sind wir absolut begeistert, unser zehntes Album mit der Welt zu…