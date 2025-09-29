Mit der achten Episode ‘Die wahren Monster’ lief Ende September 2025 das Finale der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ auf Disney+. Die Science-Fiction-Horrorserie, die den aus der ‘Alien’-Filmreihe erstmals in die Serienwelt und auf die Erde holt, wurde von der Kritik und Fans sowohl gelobt als auch geschmäht.

Einig sind sich alle: Der Metal-Soundtrack kann was!

Im Weltraum hört dich niemand schreien

Jede der acht Episoden der ersten Staffel von ‘Alien: Earth’ endet mit einem Rock- oder Metal-Song, vornehmlich aus den Achtziger- und Neunziger Jahren. Mit dabei sind unter anderem Black Sabbath, Metallica und Godsmack.

‘Alien: Earth’-Showrunner Noah Hawley erklärt die Entscheidung zum Rock-Soundtrack im Gespräch mit Decider: „Klassischer Film, Classic Rock, oder? Ich glaube, dass Vasquez im Film ‘Aliens’ wörtlich ‚Let’s rock!‘ ruft.“

Damit bezieht er sich auf die Rolle der Space-Marine Vasquez (Jenette Goldstein) aus ‘Aliens – Die Rückkehr’. Interessant, was der Serienmacher als Classic Rock bezeichnet; so oder so schön, dass auch im Jahr 2120 (in welchem ‘Alien: Earth’ spielt) Rock und Metal noch eine Bedeutung haben. Aber davon waren wir ohnehin ausgegangen.

Alle Abspann-Songs aus ‘Alien: Earth’ findet ihr hier gesammelt

Inwiefern die Songs aus dem Abspann einen Bezug zur jeweiligen Episode von ‘Alien: Earth’ haben, bleibt Interpretationssache. Reinlesen kann man in Zeilen wie „I adapt to the unknown / Under wandering stars I’ve grown / By myself but not alone.“ aus Metallicas ‘Wherever I May Roam’ gewiss jede Menge.

—

