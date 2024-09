Der Vinyl Bus geht auf Abschiedstournee

Die Idee hinter dem Vinyl Bus ist, vornehmlich Orten einen Besuch abzustatten, in denen es keinen Schallplattenladen mehr gibt – ganz so wie ein Bücherbus früher in Gegenden fuhr, in denen es keinen Buchhändler mehr gab. Weil die totgesagte Schallplatte längst ein großartiges Comeback gefeiert hat, freut sich der Vinyl Bus seit seiner Jungfernfahrt im November 2019 stets über regen Zulauf.

Die Schallplatten-Fans erwartet eine Auswahl von rund 4.000 vornehmlich gebrauchten LPs, die in dem acht Meter langen Bus übersichtlich präsentiert werden. Das breite Angebot deckt alle Bereiche von Rock- und Pop-Musik ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae, Avantgarde, Folk oder Soundtracks – Klassik, Volksmusik oder Schlager befinden sich jedoch nicht im Repertoire.

Wichtig für Vinyl-Liebhaber: Alle LPs wurden eigens mit einer professionellen Ultraschall-Plattenwaschmaschine von Clearaudio gereinigt. Bei diesem aufwändigen Reinigungsprozess wird der Dreck per Ultraschall aus den tiefen Rillen entfernt – die LPs spielen danach quasi ohne störende Hintergrundgeräusche.

Vorbestellung möglich

Die Preisspanne der im Bus angebotenen LPs liegt zwischen 5 und 100 Euro. Wer sich für seltene Stücke interessiert, kann im Vorfeld per Mail an kontakt@vinylbus.de eine Raritätenliste bestellen und aus rund 1.000 Titeln Platten aussuchen, die teurer sind als hundert Euro. Die Schallplatten werden dann zu einem Wunschtermin mitgebracht. Vor Ort kann bar oder mit allen gängigen Karten bezahlt werden. Die Gäste haben zudem die Möglichkeit, im Bus in Platten reinzuhören. Für diesen Zweck wurde extra eine HiFi-Anlage mit hochwertigen Komponenten der Vinyl Bus-Partner Clearaudio und Elac verbaut.

Nun geht der fahrende Plattenladen auf seine letzte Reise, um im Zeitraum von Oktober 2024 bis Dezember 2025 noch mal hundert bundesweite Termine zu absolvieren. Dazu Michael Lohrmann, Vinyl Bus Initiator und Gründer der Musik- und Kultur-Magazine Visions, Mint und Galore: „Der Vinyl Bus ist längst eine Institution und hat bei Schallplatten-Liebhabern in den letzten Jahren viele Sympathiepunkte gesammelt. Ich möchte das Projekt, was ja eigentlich nur für ein Jahr geplant war und sich vor allem wegen der Coronapandemie verlängerte, daher nicht beenden, ohne mich von meinen Gästen zu verabschieden und nochmal persönlich Tschüss zu sagen. Allein deswegen fahre ich diese letzte Tournee sehr gerne."

Auf der Abschiedstournee sollen alle Plattenliebhaber auch an der Kasse belohnt werden. So gibt es ab einem Warenkorb von 100 Euro 10% Rabatt, ab 300 Euro 15% Rabatt und ab 500 Euro 20% Rabatt auf alle gebrauchten Platten.

Vinyl Bus-Tour Herbst/Winter 2024

O K T O B E R 2 0 2 4

Mittwoch, 2. Oktober, 14 bis 18 Uhr

Hifi Schluderbacher – Schmelzerstraße 26 – 47877 Willich

Freitag, 04. Oktober, 14 bis 18:30 Uhr

Auditorium – Feidikstraße 93 – 59065 Hamm

Donnerstag, 10. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – Elseyer Straße 12-14 – 58119 Hagen

Freitag, 11. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Leserille – Halmersreihe 3 – 59846 Sundern-Allendorf

Samstag, 12. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Impulstreu – Geitlingstraße 117 – 45472 Mülheim a.d.R.

Donnerstag, 17. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Plattenbau – Maassenstraße 89 – 46514 Schermbeck

Freitag, 18. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Loftsound – Apothekerstraße 30 – 59755 Arnsberg

Dienstag, 22. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Kulturzentrum Franzis – Franziskanerstraße 4-6 – 35578 Wetzlar

Mittwoch, 23. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Hifi Dillity – Würzburger Straße 33 – 63739 Aschaffenburg

Donnerstag, 24. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Hifi Profis – Grafenstraße 29 – 64283 Darmstadt

Freitag, 25. Oktober, 14 bis 19 Uhr

Hifi Profis – Rheinstraße 4 – 55116 Mainz

Mittwoch, 30. Oktober, 14 bis 18 Uhr

EMP Outlet – Einsteinstraße 6 – 49835 Wietmarschen/Lohne

Donnerstag, 31. Oktober, 14 bis 18:30 Uhr

Expert Coesfeld – Sökelandstraße 13-17 – 48653 Coesfeld

N O V E M B E R 2 0 2 4

Freitag, 1. November, 14 bis 18:30 Uhr

Tonart Hifi Studio – Hannoversche Straße 99 – 49084 Osnabrück

Mittwoch, 6. November, 14 bis 19 Uhr

Plattenkiste – Nordwall 47 – 59269 Beckum

Freitag, 8. November, 14 bis 18:30 Uhr

Aura Hifi – Rüttenscheider Straße 176 – 45131 Essen

Donnerstag, 14. November, 14 bis 19 Uhr

Lükaz – Kurt-Schumacher-Straße 40-42 – 44532 Lünen

Freitag, 15. November, 14 bis 18 Uhr

Audio 2000 – Bundesallee 243 – 42103 Wuppertal

Mittwoch, 20. November, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – Opmünder Weg 65 – 59494 Soest

Donnerstag, 21. November, 14 bis 19 Uhr

Expert Beverungen – Bayernweg 60 – 33102 Paderborn

Freitag, 22. November, 14 bis 19 Uhr

Sound Brothers – Wolfsschlucht 17 – 34117 Kassel

Samstag, 23. November, 11 bis 16 Uhr

Music & More – Am Schürmannshütt 26 – 47441 Moers

Dienstag, 26. November, 14 bis 18 Uhr

Jupit Audiovision – Artur-Ladebeck-Straße 115 – 33647 Bielefeld

Mittwoch, 27. November, 14 bis 18:30 Uhr

MediaMarkt – Feldstraße 32 – 32457 Porta Westfalica

Donnerstag, 28. November, 14 bis 19 Uhr

Art & Voice – Davenstedter Straße 111 – 30453 Hannover

Freitag, 29. November, 14 bis 19 Uhr

Schmiedegasthaus Gehrke – Riepener Straße 21 – 31542 Bad Nenndorf

D E Z E M B E R 2 0 2 4

Donnerstag, 5. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Alte Grundschule – Eichelberger Straße 65 – 58640 Drüpplingsen bei Iserlohn

Freitag, 6. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Vinyl Garage – Waldhausener Straße 83 – 41061 Mönchengladbach

Dienstag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Expert Bening – Osseweg 87 – 26789 Leer

Mittwoch, 11. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Expert Bening – Dreekamp 16 – 26605 Aurich

Donnerstag, 12. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Expert Bening – Heuweg 2 – 26389 Wilhelmshaven

Freitag, 13. Dezember, 14 bis 18:30 Uhr

Coldewey Hifi – Burgstraße 6 – 26655 Westerstede

Samstag, 14. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Expert Bening – Emsstraße 3-7 – 26135 Oldenburg

