Der Vinyl Bus rollt wieder!

Der Vinyl Bus ist wieder auf der Straße und bald bei euch im Ort! Unten seht ihr die Tour-Daten. Nach 18 Monaten Pause darf das Team wieder durch Deutschland düsen. Diese sind begeistert:

„Als der Vinyl Bus im März 2020 seinen Betrieb einstellen musste, war noch nicht abzusehen, wie lange COVID-19 den Betrieb unterbinden würde. Jetzt geht es im September 2021 endlich weiter!

Auf die Schallplatten-Fans wartet eine Auswahl von rund 4.000 LPs, die in dem acht Meter langen Bus übersichtlich angeboten werden. Das reichhaltige Angebot deckt alle möglichen Genres von Rock und Pop ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae oder Soundtracks – lediglich Klassik und Schlager sind im Vinyl Bus nicht erhältlich. Preislich geht es ab 5,- Euro für gängige Alben los, in dem gelben Bus werden aber auch Raritäten bis zu 500,- Euro angeboten. Zudem hat man vor Ort die Gelegenheit, über die eigens installierte HiFi-Anlage in die Platten reinzuhören.“

Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten

„Nach rund anderthalb Jahren des Stillstands geht es nun endlich weiter, wenngleich unter anderen Bedingungen, denn: Im Vinyl Bus soll es für alle Besucher nach wie vor sicher sein. Ein Zugang ist daher nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Es gilt die Maskenpflicht. Zudem werden am Eingang die Hände desinfiziert und im Sinne einer permanenten Luftzirkulation die insgesamt 14 Seitenfenster des Busses geöffnet. Die Anzahl der Leute, die zeitgleich den Vinyl Bus betreten dürfen, ist trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen limitiert. Wir richten uns hier nicht zuletzt an die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Vorgaben der Behörden.“

Der Vinyl Bus fährt durch insgesamt 19 Städte

21.09. / 12 bis 19 Uhr

Expert Markt – Bayernweg 60

33102 Paderborn

Plattenkiste – Beethovenweg 10

59269 Neu-Beckum

Auditorium – Feidikstr. 93

59065 Hamm

Sattlerei Heubel – Wickeder Str. 16

59439 Holzwickede

Mit großem Ausverkauf von Mängelexemplaren!

(jede LP 3,- Euro / Do-LP 5,- Euro)

Euronics Berlet – Opmünder Weg 65

59494 Soest

Rockland – Holzkampstr. 37

58453 Witten

Euronics – Dammstr. 39

33332 Gütersloh

Tonart HiFi – Hannoversche Str. 97

49084 Osnabrück

EMP Outlet Store A31 – Einsteinstr. 6

49835 Wietmarschen/Lohne

Expert – Osterwicker Str. 31

48653 Coesfeld

Euronics Berlet – Elseyer Str. 12-14

58119 Hagen

Music & More – Am Schürmannshütt 26

47441 Moers

Audio 2000 – Bundesallee 243

42103 Wuppertal

Euronics Berlet – An der Bummannsburg 6

59192 Bergkamen

Euronics XXL – Kaiserwerther Str. 95

40880 Ratingen

Euronics Berlet – Wefelshohler Str. 1

58511 Lüdenscheid

Impulstreu – Geitlingstr. 117

45472 Mülheim an der Ruhr

HiFi Jupit – Artur-Ladebeck-Str. 115

33647 Bielefeld

HiFi Liedmann – Harpener Hellweg 22

44805 Bochum

Die Tour wird im November fortgesetzt.Mail: kontakt@vinylbus.de

Internet: www.vinylbus.de bzw. www.facebook.com/vinylbus