Rammstein versteigern goldene Schallplatten

Foto: Jens Koch. All rights reserved.

auch interessant

Rammstein haben ihre Herzen am rechten Fleck. So überrascht es auch nicht, dass sich die Herren um Frontmann Till Lindemann gerade für einen guten Zweck engagieren. Und zwar versteigern die Berliner Metaller ein paar ihrer goldenen und Platin-Schallplatten zugunsten von verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Wer mitbieten will, kann dies auf rammstein.charity tun.

Schwierige Zeiten

Die Band selbst schreibt hierzu: „Rammstein versteigert sorgfältig ausgewählte Gold- und Platinawards für den guten Zweck. Nach Alben sortiert, werden in den kommenden Monaten immer wieder Trophäen zur Versteigerung an Fans freigegeben. Pro Album-Auktion werden unterschiedliche Organisationen für die Ausschüttung der Spenden berücksichtigt.“ Als erstes hat Paul Landers eine Auszeichnung aus seiner Schatzkammer geholt. Der Gitarrist bietet die Platin-Schallplatte für das Banddebüt HERZELEID von 1995 an.

Bei ihren Versteigerungen bedenkt das Sextett insgesamt vier Wohltätigkeitsorganisationen. Da wäre zum einen die „Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke“, die Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, ein neues Zuhause geben wollen. Außerdem wollen Rammstein über „Alarmstufe Rot“ der Veranstaltungswirtschaft unter die Arme greifen und „besonders Betroffenen in dieser Community schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen lassen“.

HERZELEID JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Darüber hinaus wollen Rammstein dem „Amazon Conservation Team“ Auktionserlöse zugute kommen lassen. Jenes „arbeitet Hand in Hand mit indigenen und lokalen Gemeinschaften in Brasilien, Kolumbien und Surinam, um traditionelle Kulturen zu stärken und den Amazonas-Regenwald zu schützen“. Bleibt noch die „Berliner Stadtmission“, die obdachlosen und armen Menschen an der Spree unter anderem mit etwas zu essen und einem warmen, trockenen Schlafplatz unterstützt.