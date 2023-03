Szene-Special: Vinyl Bus

Nachdem Michael Lohrmann, seines Zeichens gut 30 Jahre lang Herausgeber der Magazine ‘Visions’, ‘Galore’ und ‘Mint’ 2018 seinen Verlag verkauft hatte, kam dem 52-jährigen passionierten Plattensammler eine ungewöhnliche wie geniale Geschäftsidee: Er ließ einen knallgelben US-Schulbus zur mobilen Vinylverkaufsstelle umbauen.

Wie so oft begann auch hier alles im (gar nicht so) stillen Kämmerlein, und zwar bei einem gemütlichen Plattenabend mit einem Kumpel. „Das hat eine alte Leidenschaft wachgeküsst“, erinnert sich Lohrmann. „Nach jenem Abend war ich wieder komplett auf dem Vinylfilm und fing an, Sammlungen aufzukaufen. Aus den gekauften Sammlungen habe ich immer auch Sachen für mich und meine private rausgezogen. Aber irgendwann war der Keller im Haus, der eigentlich ziemlich groß ist, komplett voll mit Tonträgern.“

Gewaschen mit Ultraschallmaschine

Es musste also eine Lösung her, die idealerweise Platz schaffen und zugleich zur neuen Profession werden könnte. Die Plattenladenkonkurrenzsituation in seiner Dortmunder Wahlheimat nicht weiter unterfeuern wollend, kam dem findigen Musikliebhaber die Idee einer mobilen Verkaufsvariante, den Fahrbibliotheken, die man in ländlichen Gegenden auch als Bücherbus kennt, nicht unähnlich. Doch von der imaginären über dem Kopf schwebenden Glühbirne bis zur ersten Zündschlüsselumdrehung sollte es noch etwas dauern. „Allein der Umbau des Busses hat etwa neun Monate gedauert. Im Vinyl Bus ist es so, dass jede Platte – selbst die für einen Fünfer – per Ultraschallmaschine gewaschen wurde.

Dabei wird der Schmutz, der die Knack- und Knistergeräusche verursacht und tief in den Rillen sitzt, herausgeholt. Nach dieser Reinigung spielen die Platten viel ruhiger, sauberer und brillanter“, holt Lohrmann aus. „Das ist aber auch ein Zeitfaktor. Mittlerweile haben wir circa 40.000 Platten gewaschen“, so Lohrmann. Doch zurück zum Bus. „Von der Idee des mobilen Geschäfts bis zum fertigen Bus hat es schließlich ein Jahr gedauert.“ Die Ende 2019 anstehende Jungfernfahrt in das anderthalb Busstunden entfernte Moers gestaltete sich nicht weniger herausfordernd. „Ich dachte zunächst, ein Tag sollte zum Beladen reichen.

Vinyl Bus geplündert

Letzten Endes war ich am folgenden Tag morgens um fünf noch immer am Sortieren. Ich habe dann ein paar Stunden gepennt und war schließlich eine Dreiviertelstunde zu spät in Moers. Dort erwartete mich bereits eine Schlange von 80, 90 Leuten. Die sind durchgedreht und haben den Bus komplett geplündert. Das war das erste Zeichen dafür, dass die Sache angenommen wird.“

Woher generell die Idee kam, wie sich das Käuferpublikum wandelte und was die Zukunft bringen soll, lest ihr im kompletten Interview in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2023.

