Devourment: Der etwas andere Quarantäne-Clip

Wer „Resident Evil 3“ physisch auf Disc vorbestellt hat oder kaufen will, sollte sich lieber schon mal auf Verzögerungen einstellen.

Die Corona-Krise hält die Welt auch weiterhin fest im Griff und was würde sich bei der Pandemie besser anbieten als ein Spiel über die Zombie-Apokalypse? In wenigen Tagen erscheint nämlich das von Fans schon sehnsüchtig erwartete Remake von „Resident Evil 3“, doch so manche Person wird vermutlich noch ein wenig länger auf das Game warten müssen. Corona kann für Verzögerungen sorgen Die gute Nachricht zuerst: „Resident Evil 3“ wird planmäßig am 03. April 2020 veröffentlicht. Allerdings hat Capcom eine Warnung bezüglich der physischen Disc-Version ausgesprochen. Nicht nur, dass sowieso viele Geschäfte inzwischen geschlossen haben, auch die Liefer- und Transportwege sind…