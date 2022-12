‘Diablo 4’: Release-Datum geleakt?

Schon seit 25 Jahren schlagen sich Fantasy-Fans durch Sanctuary, die düstere Welt der ‘Diablo’-Reihe. Die von Blizzard entwickelten Spiele haben längst Kult-Status erreicht. Zuletzt wurde die Reihe mit ‘Diablo Immortal’ in ein Handy-Spiel adaptiert. Auf einen neuen vollwertigen Teil warten Rollenspieler hingegen schon eine Weile: ‘Diablo 3’ erschien 2012. Der Nachfolger ist bereits seit drei Jahren angekündigt – und offenbar hat das Warten bald ein Ende.

Juni-Release für ‘Diablo 4’?

Womöglich wurde nämlich das Release-Datum von 'Diablo 4' geleakt. Über versteckte Einträge im Microsoft-Store fanden Nutzer den 5. Juni 2023 als Veröffentlichungstag. Ein Dataminer kam über das Application Programming Interface an die Zahl. Diese passt zur bisher angenommenen Release-Zeit im Frühjahr des kommenden Jahres. Kürzlich hatte Jez Corden von WindowsCentral in einem Podcast nämlich angegeben, dass April 2023 die frühestmögliche Erscheinungszeit wäre.



Eine weitere über den Microsoft-Store ans Licht gekommene Information ist die Downloadgröße des kommenden Rollenspiels: 80 Gigabyte soll das neue Spiel umfassen. Nun, bis Juni wäre ja genug Zeit, Platz auf der Festplatte zu schaffen … Und vielleicht liefern die Game Awards am 8. Dezember ja noch weitere Informationen.

