Die Metal-Alben der Woche vom 04.10. mit D-A-D, Wind Rose, Transport League u.a.

Septicflesh erobern Athen – ein Sieg für den Metal! April Art im Interview. Neue Alben von The Crown, Cemetery Skyline u.a.

Back In Black – das Metal-Update Das gab es noch nie! Metal auf der Akropolis – Septicflesh erfüllen sich einen Traum. Wie gut (und richtig und wichtig) Metal an ungewöhnlichen Orten funktioniert, beleuchten wir hier. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Wind Rose TROLLSLAYER Blood Incantation ABSOLUTE ELSEWHERE The Crown CROWN OF THORNS Cemetery Skyline NORDIC GOTHIC Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das…