Für Zuhörer mit allergischen Reaktionen auf Ballermann’sches Partygegröle ist (auch) das neue Album der italienischen Mittel­alter-Power-Metaller Wind Rose bisweilen eine Herausforderung. Ihrem neuesten Output generell die Ernsthaftigkeit abzusprechen, würde zu weit gehen, zumal sich auf TROLLSLAYER durchaus hörenswerte Songs befinden. Allerdings: Textzeilen wie „Alcohol, we’re drinking alcohol until tomorrow comes, and when tomorrow comes we’ll be drinking more alcohol, our faces to the ground“ (‘The Great Feast Underground’) sind nicht eben das, was man als besonders geistreich bezeichnen kann. Außerdem machen solche Parolen aus hymnisch veranlagten Metal-Tracks unfreiwillig biedere Haudraufschmonzetten mit der Aufforderung zum Schunkeln.

Ich möchte jetzt weder den Moralapostel noch den beinharten Verfechter von nobelpreisverdächtiger Poesie geben, aber mir würden die durchaus stimmungsvollen Songs besser gefallen, wenn sie – beste Beispiele: ‘Home Of The Twilight’, ‘Legacy Of The Forge’ und ‘No More Sorrow’– in vollem Galopp durch die Menschheitsgeschichte reiten und von Kriegern und Schlachten berichten würden, anstatt vermeintlich angetrunkene Festival-Besucher zum sinnbefreiten Abschädeln zu animieren. Sorry für die deutlichen Worte!

***

***