Auch in diesem Jahr werden wieder neue Musiker in die Rock and Roll Hall Of Fame mit aufgenommen. Die Nominierungen wurden nun bekanntgegeben.

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat ihre Nominierungen für 2021 bekannt gegeben. Demnach befinden sich unter anderem Iron Maiden, Foo Fighters, Rage Against The Machine und New York Dolls unter den möglichen Kandidaten. Wer die meisten Stimmen erhält wird sich erst im Mai herausstellen. Seit 1986 werden in der Rock And Roll Hall Of Fame in Cleveland, Ohio, Bands, Musiker, Produzenten und Personen geehrt, die sich um die Entwicklung des Rock’n’Roll verdient gemacht haben. Um für die diesjährige Abstimmung in Frage zu kommen, musste die erste Single oder das erste Album der Künstler 1995 oder früher veröffentlicht worden sein.…