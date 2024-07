THE UNFORGIVING REALITY IN NOTHING

Jetzt gibt’s richtig auf die Ohren! Mit gekürztem Band-Namen – einst waren die Briten als This Is Turin unterwegs – wird auch die Musik geradliniger. THE UNFORGIVING REALITY IN NOTHING kennt neun Jahre nach dem Debüt CERCIS nur einen Weg: nach vorne! Das Quintett mischt auf dem Album Elemente aus Black- und Technical Death Metal in seinen Deathcore und agiert dabei mit der unnachgiebigen Brutalität des Hardcore-Genres. Selten haben Drums so unerbittlich geballert, und doch schaffen die Nordengländer Raum für symphonische Ansätze (‘I Am The Truth’) und überraschend melodische Refrains mit Post-Schlagseite (‘Envy’). Wer Vergleiche braucht: Turin bewegen sich zwischen Lorna Shore, Bleed From Within und A Secret Revealed.

Eine weitere Assoziation holen sie sich direkt selbst ins Boot: Der Song ‘Loss’ ist eine Zusammenarbeit mit Travis Worland von Enterprise Earth – Tempo und Tiefe der Growls sollten also klar sein. Die interessanten Einsprengsel etwas mehr herausgearbeitet, das Dauerdröhnen des Schlagzeugs etwas heruntergedreht, und eine neue musikalische Stimme im Extreme Metal erstrahlt. Ein starker Schritt!

