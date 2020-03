Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.01. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Breaking Benjamin und Kirk Windstein.

Marko Hietala Ein Album, das den Hörer zwar nicht augenblicks aus den Stiefeln haut, jedoch hauptsächlich durch zwei Konstanten überzeugt: Gelassenheit und Freiheit.Alles über das Soloalbum des Nightwish-Bassisten könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=0j3j4dfKel8 Annihilator Es gibt zwar auch die typischen Ausflüge in melodischere Gefilde (‘Psycho Ward’), die Grundstimmung ist aber tat­sächlich aggressiver und „thrashiger“. Mehr über BALLISTIC, SADISTIC lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=lDEqgEcZ8qo Midnight Simple Songs, eingängige Refrains, prollige Atmosphäre – einfach stimmig, was Athenar hiermit produziert hat. Oder aber auch: Man könnte fast sagen, REBIRTH BY BLASPHEMY ist das beste Venom-Werk seit AT WAR WITH SATAN. Und das erschien immerhin…