Die Metal-Alben der Woche vom 07.06. mit Evergrey, Apocalyptica, Saltatio Mortis u.a.

1 von 13 Apocalyptica PLAYS METALLICA VOL. 2

2 von 13 Bon Jovi FOREVER

3 von 13 Candy IT'S INSIDE YOU

4 von 13 Evergrey THEORIES OF EMPTINESS

5 von 13 Grand Slam WHEEL OF FORTUNE

6 von 13 Holy Mother RISE

7 von 13 Huntsmen THE DRY LAND

8 von 13 Nightmare ENCRYPTED

9 von 13 Saltatio Mortis FINSTERWACHT

10 von 13 Seasick Steve A TRIP A STUMBLE A FALL DOWN ON YOUR KNEES

11 von 13 Severe Torture TORN FROM THE JAWS OF DEATH

12 von 13 Voidgazer DANCE OF THE UNDESIRABLES

13 von 13 Withering Surface EXIT PLAN Previous Image Next Image

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu THEORIES OF EMPTINESS

Die Großmeister der Melancholie schlagen erneut zu. Wenn Tom Englund seine einzigartige Stimme erklingen lässt, ist Gänsehaut bis Meppen angesagt. So auch bei THEORIES OF EMPTINESS, das bereits mit seinem Opener ‘Falling From The Sun’ oder der Hymne ‘Ghost Of My Hero’ für traurig-schöne Glücksgefühle sorgt. Nach zwei etwas schwächeren Alben sind die Schweden wieder auf Kurs und glänzen zudem mit einem schicken Cover. Marc Halupczok (5,5 Punkte)

Es ist immer wieder erstaunlich, wie „völkerverbindend“ die Musik von Tom S. Englund & Co. ist. Obwohl eigentlich dem Subgenre Prog Metal zuzuordnen, begeistert THEORIES OF EMPTINESS erneut sowohl Fans traditioneller Rock-Musik als auch beinharte Metal-Maniacs. Bei so viel Breitenwirkung konnte (fast) nur ein Sieg im Soundcheck herausspringen. Matthias Mineur (5,5 Punkte)

Schön! Damit könnte fast alles über das neue Evergrey-Album gesagt sein, auf dem die Schweden um Wahnsinnssänger Tom Englund nichts anders machen als auf den Vorgängern. Das wäre aber der Klasse von ‘Falling From The Sun’, ‘One Heart’ und ‘Say’ nicht gerecht: Düster und progressiv, aber auch lebendig und unentrinnbar eingängig – so schreibt man bewegende Songs, so schreibt man nachhaltige Hits, so schreibt man Genre-Hymnen. Evergrey gelingt das im 31. Band-Jahr offenbar mit links. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Kaum eine andere Band steht über Dekaden für eine derartige Konstanz an kompositorischer Klasse, durchdachten Arrangements und der perfekten Mischung aus Härtegrad und Melodiegefühl im Bereich des Prog Metal – umso mehr freut es mich, dass die Schweden mit THEORIES OF EMPTINESS ihren verdienten Lohn einfahren. Es sind wieder einige echte Gänsehautnummern dabei. Großartige Truppe, die unbeeindruckt von Trends ihr Ding auf höchstem Niveau durchzieht! Matthias Weckmann (5,5 Punkte)

Auf dem von Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Soundgarden, Nine Inch Nails, Tool) produzierten PLAYS METALLICA VOL. 2 spielen Eicca ­Toppinen, Perttu Kivilaakso und Paavo Lötjönen die Stücke nicht komplett eins zu eins nach, sondern bereichern sie um eigene Stimmungen. (Hier weiterlesen)

Die Wurzeln der Band in Mittelalter-Rock, Epik und Rollenspiel liegen frei; doch das Septett (erstmals ohne Gründungsmitglied Timo „Lasterbalk“ Gleichmann) biedert sich nicht rückwärtsgewandten Alt-Anhängern an, sondern blickt nach vorne. In enger Zusammenarbeit mit ‘Das Schwarze Auge’ erschaffen sie eine bunte Fantasy-Welt. (Hier weiterlesen)

