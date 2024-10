Die Metal-Alben der Woche vom 11.10. mit Myles Kennedy, 1349, Cemetery Skyline u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mimi Barks, Keitzer und Serious Black.

The Black Dahlia Murder Erstmals auf Platte zu hören ist die Reinkarnation auf dem von sachten Gitarren und Wellengeräuschen ein- wie ausgeleiteten SERVITUDE. Zwischen­drin bietet das gut 32-minütige Werk – vom Intermezzo ‘An Inter­mission’ abgesehen – kaum Ruhe­momente... (Hier weiterlesen) Richie Kotzen Auf NOMAD, seinem 22. Studioalbum, präsentiert sich ­Kotzen neben seiner Klampfen­virtuosität wieder als versatiler und vor allem auch vom Funk und Soul getrie­bener Song-Schreiber, Schlagzeuger, Bassist, Vokalist, Keyboarder und Pro­duzent in Personalunion. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in METAL HAMMER-Oktoberausgabe mit weltexklusiver Nightwish-7". *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber…