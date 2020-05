Die Metal-Alben der Woche vom 15.05. mit Paradise Lost, Firewind, Horisont u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Me And That Man und Igorrr.

In This Moment Modernes Song-Verständnis, prall gefüllte, satt groovende Produktionen, stilistische Vielfalt, Dynamik und eine Frontfrau, die stimmlich wie auch in der Eigeninszenierung einiges hermacht. Cool wären jetzt noch bockstarke Songs - ob es diese gibt, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=xZz-srY9-sc Parkway Drive Die Energie des Gigs kommt bei den glasklaren und druckvollen Aufnahmen jederzeit rüber. Doch damit nicht genug, bietet VIVA THE UNDERDOGS auch bislang Ungehörtes von Parkway Drive: Die Band hat sich drei ihrer Hits angenommen und sie ins Deutsche übertragen. Das komplette Review zu VIVA THE UNDERDOGS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=iWZPlHb92v0&list=PLvSnu5zDHeJYgty6AzT9YmZaIKKPioC_r Diese und noch viele weitere aktuelle…