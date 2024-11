Die Metal-Alben der Woche vom 15.11. mit Linkin Park, As I Lay Dying u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mork, Vended und Unto Others.

Nightwish Der eigentliche Opener ‘An Ocean Of Strange Islands’ frisst knapp neuneinhalb Minuten (der Rest des Materials pendelt sich abseits des achteinhalbminütigen Epos ‘Perfume Of The Timeless’ eher zwischen vier und sechs Minuten ein) und beinhaltet eigentlich schon alles, was einen an YESTERWYNDE begeistert und leicht achselzuckend zurücklässt. (Hier weiterlesen) Kanonenfieber Die Songs gehen meist überraschend schnell ins Ohr und besitzen oft sehr eingängige, simple Refrains. ‘Der Maulwurf’ lädt mit Dreivierteltakt und klarem Gesang gar zum Mitschunkeln ein… (Hier weiterlesen) Michael Schenker Man darf sich auf/über einige spektakuläre Duette freuen, mit unter anderem Slash, Axl Rose, Roger Glover, Joey Tempest,…