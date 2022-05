Die Metal-Videos der Woche vom 06.05.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Die Piraten von Alestorm stechen wieder in See! Zu ‘P.A.R.T.Y.’ gibt es jetzt ein Video, die vollständige Feier steigt dann zur Veröffentlichung des Albums SEVENTH RUM OF A SEVENTH RUM im Juni:



Andy Brings will ‘Schlaflos’ sein: Der ehemalige Sodom-Gitarrist klingt im neuen Song sehr poppig.



Die Tolkien-Fans Battlelore veröffentlichen im Juni ihr erstes Album seit elf Jahren. ‘Chambers Of Fire’ ist ein Vorgeschmack auf THE RETURN OF THE SHADOW. Seht euch hier das Lyric-Video an:



Beast In Black zeigen ein animiertes Lyrics-Video zu ‘Broken Survivors’:



Eurovision-Sechste Blind Channel haben ein zweites Video zur Single ‘Bad Idea’ veröffentlicht. Das neue Album der Finnen erscheint im Juli.



Die Musik von Cabal lässt sich im Deathcore verorten – ein Feature mit Gitarrist Joe Bad von Fit For An Autopsy liegt also nah. In ‘Magno Interitus’ reißen sie gemeinsam die Hütte ab:



Auch Metaller hören Muse! Die Power Metal-Band Chronomancy hat ‘Knights Of Cydonia’ gecovert:



Dance Gavin Dance präsentieren die neue Single ‘Pop Off!’ samt Video. Das Album JACKBOX JUICER erscheint Ende Juli.



Deraps rufen mit ‘My Side Of Town’ Erinnerungen an den Hard Rock der Siebziger hervor. Mitte Juni erscheint das Debütalbum des Trios.



Sludge-Mitbegründer Eyehategod klingen in der neuen Single ‘Every Thing, Every Day’ gewohnt wütend:



Killswitch Engage haben im August 2021 ein gestreamtes Konzert in Worcester, Massachusetts gespielt. Die Aufnahme von ‘Vide Infra (Live At The Palladium)’ haben sie jetzt veröffentlicht:



Kreator holen sich für ‘Midnight Sun’ Sofia Portanet und damit Gothic-Einschlag mit ins Boot. Hört hier die neue Single vom kommenden Album HATE ÜBER ALLES (VÖ: 3.6.):



Noctiferia aus Slowenien klingen auch auf der Neuveröffentlichung ‘Smrt Za Smrt’ düster. Der Titel bedeutet auf Deutsch ‘Tod für Tod’. Schaut euch hier das Video an:



Soulfly haben ein Lyric-Video zu ‘Superstition’ geteilt. Das zugehörige Album TOTEM soll im August erscheinen.



Suicide Silence haben die neue Single ‘Thinking In Tongues’ veröffentlicht. Nachdem Alex Lopez vergangene Woche die Band verließ, ist es die letzte Veröffentlichung mit ihm am Schlagzeug. Hört es euch hier an:



Supreme Unbeing zeigen mit ‘I Prevail’ ihre ruhige Seite:



Die Kanadier von Wake machen mit ‘Swallow The Light’ wieder ordentlich Lärm. Hört euch hier die Death Metal-Single an: