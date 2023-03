Die Metal-Videos der Woche vom 10.03.

Motörhead, Tribulation und Subway To Sally sowie einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! The Answer melden sich mit neuem Album in 2023 via Golden Robot Records zurück. Heute veröffentlichen sie die brandneue Single ‘Livin' On The Line’. Deathstars präsentieren ‘This Is’ aus EVERYTHING DESTROYS YOU, welches am 5. Mai erscheint. Der Song ‘All In Favour’ der norwegischen Stoner-Rock-Band El Caco. Das erste neue Album seit sieben Jahren trägt den Titel UNCELEBRATION und wird am 21. April erscheinen. Die Schweizer Graywolf präsentieren den ersten Song ihres kommenden Debüts. Die finnische Death Metal-Truppe Marianas Rest zeigt einen Song aus…