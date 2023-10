Die Metal-Videos der Woche vom 13.10.

Es war mal wieder eine spannende Woche in der Rock- und Metal-Welt, und wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!

Metal Queen Doro Pesch veröffentlicht mit ‘Children Of The Dawn’ heute ihre inzwischen vierte Single samt großartigem Video von dem mit Spannung erwarteten kommenden Album CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD, das am 27. Oktober über Nuclear Blast Records erscheint.

THIS HEATHEN LAND von Green Lung wird am 03.11.2023 veröffentlicht, vorab gibt’s den Track ‘One For Sorrow’ als Video.

I am feat. Corpsegrinder haben sich für den Videoclip zu ‘Infernal Panther’ etwas ganz Spezielles, sehr Passendes überlegt.

Die brasilianischen Könige des Death Metal-Armageddon Krisiun treiben weiterhin hin ihr letztes Studioalbum MORTEM SOLIS voran, das letztes Jahr weltweit über Century Media Records veröffentlicht wurde. Deshalb freuen sich Krisiun, ein brandneues Video zu ‘Necronomical’ zu veröffentlichen, das von Joao Mauricio Leonel / Biruta Filmes erstellt wurde.



Lord Of The Lost veröffentlichen ein neues Musikvideo zu ‘One Last Song’. Chris Harms dazu: „Das Leben ist zu kurz und ungewiss, man weiß nie wann es vielleicht endet. Deshalb war es mir wichtig, mit diesem Song zumindest mein musikalisches Testament zu hinterlassen, bevor es für mich dafür vielleicht eines Tages zu spät ist. Wenn ich nur noch einmal in meinem Leben einen Song singen, spielen oder performen können sollte: dann wäre es genau dieser.“

Die finnische Metalcore-Band One Morning Left präsentiert 2024 ein neues Album. Den Titel-Song zeigen sie aktuell in einem wilden Clip.

Um 18 Uhr feiert der neue Saltatio Mortis-Clip zu ‘Heute Nacht feat. Mia Julia’ seine Premiere.

Am 10. November erscheint CONVERGENCE von Shlymagoghnar, den Song ‘The Sea’ hat die Band eindrucksvoll als Videoclip umgesetzt.



Die deutschen Pagan-Metaller Varg präsentieren des Titel-Track ihres neuen Albums EWIGE WACHT.

