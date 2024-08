Die Metal-Videos der Woche vom 16.08.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem In Extremo, Wind Rose, Caliban und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amorphis ‘Into Hiding’ (Live at Tavastia) Caliban ‘I Was A Happy Kid Once’ Enemy Inside ‘What We Used To Be’ Escuela Grind ‘Turbulence’ In Extremo ‘Wolkenschieber’ Mushroomhead ‘Prepackaged’ Rising Insane ‘Carousel’ Sometime In February ‘The Bad Fight’ (feat. Paul Waggoner) Tanzwut ‘Loch in der Mauer’ Wind Rose ‘Rock And Stone’ Wolfheart ‘Evenfall’ Zebrahead ‘I Have Mixed Drinks About Feelings’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher…