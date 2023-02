Die Metal-Videos der Woche vom 17.02.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Die schwedischen Doom-Rocker Avatarium werden in diesem Frühjahr nicht nur mit SWALLOW THE SUN auf Europatournee gehen, sondern haben auch ein neues Musikvideo zum Eröffnungssong ‘A Love Like Ours’ herausgebracht.

Die Ukrainer Ignea bringen am 28. April eine neue Scheibe raus. Hier ein Vorgeschmack.

TRENCH OF LONELINESS – das vierte Album von Iterum Nata, dem psychedelischen Folk Rock-Projekt von The Abbey-Frontmann und Ex-Hexvessel-Gitarrist Jesse Heikkinen – wurde am 10. Februar 2023 veröffentlicht. Heute präsentieren sie ein Musikvideo zum Song ‘My Name is Sorrow’.

Kamelot verschlägt es dieses Jahr nur zu einem Termin nach Deutschland: Am 17.3. nach Köln. Hier ein kleines Trostpflaster für alle, die es nicht zum Konzert schaffen.

Last In Line: Frontmann Andrew Freeman, Bassist Phil Soussan (Ex-Ozzy Osbourne), die ehemaligen Dio-Mitstreiter Vivian Campbell (Def Leppard) sowie Vinny Appice (Ex-Black Sabbath) veröffentlichen heute eine Single aus ihrem dritten Studioalbums JERICHO. Dieses erscheint am 31. März 2023.

2022 veröffentlichten die deutschen Extrem-Metaller Mystic Circle ihr selbstbetiteltes Studio-Album. Das neue Werk ERZDÄMON wird am 17. März 2023 auf ihrem neuen Label Fireflash Records das Licht der Welt erblicken.

The Ocean kündigen ihr zehntes Album HOLOCENE an und präsentieren das Video zu ‘Parabiosis’. Die neue Platte wird am 19. Mai erscheinen.

Zusammen mit dem neuen Track ‘We Are Chaos’ kündigten Red Cain nun auch die Veröffentlichung ihres kommenden Albums an, welches am 28. April erscheint. Inspiriert ist dieses von der ‘Das Rad der Zeit’-Romanreihe und eine Hommage an die Welt von Robert Jordans Fantasy-Epos.

Thulcandra feiern dieses Jahr zwanzigjähriges Bestehen. Hier ein Video zu den Feierlichkeiten.

Passend zum Valentinstag veröffentlichten Type O Negative einen Live-Mitschnitt von ‘Love You To Death’ – von ihrem einzigen Auftritt bei Wacken. Letztes Jahr gab es zum 15. Jubiläum einen Rerelease von DEAD AGAIN. Dieser ist nun ausverkauft, doch Nuclear Blast schiebt im Mai neue Platten nach.

Die griechischen Folk-Rocker Villagers of Ioannina City präsentieren einen Song aus ihrer Live-Platte THROUGH SPACE AND TIME.

Warkings veröffentlichen ihr offizielles Musikvideo zu ‘Heart Of Rage’ von ihrem letzten Werk MORGANA. Ab April sind sie mit Feuerschwanz und Angus McSix auf Tour.

