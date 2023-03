Die Metal-Videos der Woche vom 17.03.

Rein in die nächste Metal-Video Rutsche! In der letzten Woche gab es vor allem einiges an modernem Metal und Metalcore zu hören (und zu sehen). Aber auch die ein oder andere härtere und rockigere Nummer hat es in unsere Zusammenfassung geschafft.

Eine düstere und emotionale Metalcore-Ballade liefern in dieser Woche Atena aus Norwegen mit ‘Oh My’.

Mit Bury Tomorrow freuen wir uns über ihre vierte Single-Auskopplung ‘Being Again’ aus ihrem kommenden Album HERETIC.

Visuellen Thrash Death Metal gibt es in Form des neuen Dieth-Tracks ‘To Hell And Back’.

Dødheimsgard bringen mit ihrem Musikvideo zu ‘Abyss Perihelion Transit’ einen fast 11 Minuten langen Kurzfilm in 2D an den Start. Das neue Album BLACK MEDIUM CURRENT erscheint am 14. April.

Deutschsprachigen Rock und dazu ein aufwändiges Video mit animierten Illustrationen präsentiert der Kieler Erik Cohen mit seiner Single ‘Trucker’. Das letzte vorab geschickte Material, bevor am 31. März das Album TRUE BLUE erscheint.

Für ‘Arsenal Of War’ haben sich die texanischen Frostfanatiker Frozen Soul mit Creeping Death-Frontmann Reese Alavi zusammen getan. Das Ergebnis seht und hört ihr hier.

Infected Rain haben zwar nicht direkt neues Material am Start, aber liefern uns diese Woche eine Liveperformance-Video zur Single ‘Storm’.

Invent Animate machen seit 2011 texanischen Metalcore. Am 17. März erscheint ihr neues Album HEAVENER, daraus gab es jetzt die Single ‘Without A Whisper’ zu hören und zu sehen.

Die Post-Hardcorer I Prevail brachten vergangenes Jahr ihr drittes Album TRUE POWER an den Start. Zum Song ‘Deep End’ präsentieren die Amerikaner jetzt ein unter Jensen Noens Regie geführtes Musikvideo.

Das deutsche Extreme-Metal Duo Mystic Circle veröffentlichte sein neuntes Studioalbum ERZDÄMON. Daraus gibt es jetzt eine neue Single-Auskopplung zusammen mit Musikvideo serviert.

Taufrischen Modern Metal gibt es mit Sylosis und ‘Deadwood’ auf die Ohren. Die erste neue Musik in diesem Jahr von der Band aus Reading.

Einen kleinen Rock’n’Roll-Stepper legen The Answer mit ihrer neuen Single ‘Oh Cherry’ aufs Parkett. Auch das zugehörige Musikvideo kommt im stylischen Vintage-Stil daher.

Die neue Supergroup The Dark Side Of The Moon veröffentlicht am 12. Mai ihr Debütalbum METAMORPHOSIS. Während die Band mit Covern großer Filmmusiken und Soundtracks begann, darf sie nun mit ‘The Gates Of Time’ ihren ersten eigenen Song vorstellen.

The Hellfreaks liefern mit ‘Weeping Willow’ einen zweiten Vorgeschmack auf ihr am 14. April erscheinendes fünftes Studioalbum PITCH BLACK SUNSET.

Thulcandra geben mit ‘Hail The Abyss’ den Titel-Track ihrer kommenden Platte in Bildern (und Musik) wieder. Das Münchener Black Death Metal-Gespann lässt seinen fünften Langspieler am 19. Mai auf die Menschheit los.

Mit ihrem aktuellen Album UPRIGHT ANIMALS im Gepäck sind Dragged Under aktuell auf Großbritannien- und Europa-Tour. Daraus erscheint nun die Leidenshymne ‘Suffer’.

