Die Metal-Videos der Woche vom 21.04.

In dieser Woche präsentieren uns wieder einige Bands neues Bewegtbildmaterial zu ihren neuen (und auch älteren) Songs. Hier kommt der Überblick:

Ab heute ist das neue The 69 Eyes-Album DEATH OF DARKNESS erhältlich. Passend dazu gibt es mit dem Musikvideo des Feature-Tracks ‘This Murder Takes Two’ zusammen mit Kat Von D noch ein kleines visuelles Schmankerl obendrauf.

Heute ist ebenfalls Tag der Veröffentlichung von ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER. Davor gab es in dieser Woche mit der Single ‘Laser-Shooting Dinosaur’ einen wilden visuellen Ritt vorab präsentiert.

Babymetal sind hierzulande bald zusammen mit Sabaton und Lordi auf der Bühne zu sehen. Was uns da erwartet, dürfen wir mit dem brandneuen Liveperformance-Video zu ‘Metalizm’ beäugen.

Die finnische Melodic Death Metal-Bande Before The Dawn schenkt uns in dieser Woche den Song ‘Destroyer’. Dieser erscheint am 30. Juni auf ihrem achten Studioalbum STORMBRINGERS.

Nach der Trennung von Every Time I Die im letzten Jahr, haben sich die ehemaligen Mitglieder John Buckley, Stephen Micciche und Clayon Holyoak mit Sänger Greg Puciato (Ex-Dillinger Escape Plan) zusammen getan und das Projekt Better Lovers gegründet. Erstes Material gibt es mit dem Song ‘30 Under 13’.

Heute erscheint ebenfalls die neue EP BETWEEN DEATH AND DREAMS der US-amerikanisch-kanadischen Band Brand Of Sacrifice. Passend dazu bekommt nun der titelgebende Track ein Video verpasst.

Die Post Black-Metaller Chrome Waves präsentieren in dieser Woche ihre neue Single ‘Broken’. Das neue Album EARTH WILL SHED ITS SKIN erscheint am 28. April.

Die Death-Thrash-Truppe Dieth um Ex-Megadeth-Bassist David Ellefson feiert am 02. Juni das Erscheinen ihrer Debütplatte TO HELL AND BACK. Darauf können wir uns mit ‘Don’t Get Mad … Get Even!’ ordentlich einstimmen.

Die neue Berliner Symphonic Metal-Combo Dying Phoenix entführt ihre Hörer auf ihrem Debüt in die Fantasiewelten von George R. R. Martin. WINTER IS COMING erscheint am 26. Mai. Bis dahin nehmen wir uns schon mal des neuen Songs ‘Dead Faces Blue’ an.

Premiere feiern durfte außerdem in dieser Woche die neue Single ‘Malphas’ der Metalcore-Truppe Future Palace.

Der ehemalige Ozzy Osbourne- und Arch Enemy-Gitarrist Gus G. brachte zuletzt vor zwei Jahren sein Soloalbum QUANTUM LEAP an den Start. Der Instrumental-Track ‘Not Forgotten’ von dieser Platte wurde nun mit einem Musikvideo veredelt.

Nachdem das Metal-Schwergewicht Metallica am letzten Freitag sein elftes Album 72 SEASONS veröffentlichte gibt es nun mit ‘Chasing Light’ und ‘You Must Burn!’ noch ein Doppel-Video-Release obendrauf.

In knapp einem Monat bekommen wir es mit der Platte HOLOCENCE der Post-Metaller The Ocean zu tun. Davor gibt es mit ‘Subatlantic’ eine weitere Single-Auskopplung auf die Ohren.

Shredhead aus Israel liefern in dieser Woche das Musikvideo zum Song ‘Risk Of Rain’ von ihrem brandneuen Album I SAW YOU BURN ab.

Die Punk-Rocker Rancid kehren in dieser Woche mit neuer Single ‘Tomorrow Never Comes’ zurück. Im selben Atemzug verkünden sie ihr zehntes Studioalbum, das am 02. Juni erscheint.

Die Symphonic-Metaller Sirenia schicken mit ‘Deadlight’ nicht nur ihre zweite Single voraus, sondern damit auch gleichzeitig den Album-Opener ihrer kommenden Platte 1977.

Sleep Token präsentieren sich auch mit ihrer neuen Single ‘DYWTYLM’ gewohnt mysteriös. Oder erkennt jemand was genau das Objekt in ihrem neuen Musikvideo darstellen soll?

Das Trio Somnuri aus Brooklyn serviert mit ‘What A Way To Go’ einen taufrischen Sludge Metal-Track.

In dieser Woche starteten Tragedy und Nanowar Of Steel ihre gemeinsame UK- und Europa-Tournee. Um die Vorfreude auf die anstehenden Konzerte noch zu toppen, gibt es von den Disco-Metallern ein Musikvideo für ihre Cover-Version von Cindy Laupers ‘She Bop’ zu sehen.

