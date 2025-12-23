Wenn sich Bands über Recht und Ordnung hinwegsetzen, kommt das nie gut an. Das dürfen gerade auch Sleep Token erfahren. Denn wie die Fotografin Laura Ioana V über die Sozialen Medien mitteilte, hat die britische Alternative-Formation eines ihrer Fotos ohne ihre Erlaubnis genommen und für einen Merchandise-Artikel verwendet.

Uncooler Move

Konkret geht es um ein Bild von Sleep Token-Frontmann Vessel, das Laura beim Konzert der Gruppe am 15. Juni 2023 beim Copenhell Festival in Kopenhagen im Auftrag für ein Musikmagazin geschossen hat. Laut ihrer Behauptung hat die Band ebenjenes Foto als Grundlage für eine Gedenkmünze benutzt, die die Musiker bei der Liveshow am 10. November 2024 in Frankfurt verkauft haben.

Im zugehörigen Instagram-Post hat Laura ihr Bild sowie die Gedenkmünze zum Vergleich direkt nebeneinander platziert — und man kann letztlich nur zu dem Schluss kommen: Ja, da haben sich Sleep Token bei ihrem Foto bedient. „Dieses Jahr habe ich herausgefunden, dass das Foto, welches ich 2023 beim Copenhell Festival gemacht habe (als ich einen Auftrag von einem Magazin hatte), 2024 für Merchandise verwendet wurde — ohne meine Genehmigung“, berichtet die Fotografin. „Ich habe keinen Vertrag unterschrieben, der irgendjemand die Lizenzrechte für diese Bilder gewährt.“

Licht am Ende des Tunnels

Des Weiteren seien ihre Versuche, Kontakt mit Sleep Token aufzunehmen, lange Zeit erfolglos geblieben: „Ich habe selbst E-Mails geschrieben und auch viele direkte Nachrichten über die Sozialen Medien verschickt. Doch ich war nicht erfolgreich darin, eine direkte Kommunikationslinie mit der Band aufzubauen.“

Darüber hinaus erzählt sie davon, dass jemand, der mit dem Sleep Token-Merchandise zu tun hat, ihr eine Regelung vorgeschlagen hat, die sie jedoch für unfair hielt. In diesem Rahmen habe man sie „aggressiv“ genannt, weil sie nicht sofort einlenkte: „Als ein kleiner Creator ist es ein wenig entmutigend, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, es zum Profit gestohlen und dann auf solche Art abgewiesen wird. Es scheint zudem kein Einzelfall zu sein.“

Schließlich hat Laura ihren Post aktualisiert, nachdem Future History Management (die Managementfirma von Sleep Token) sie bezüglich der Angelegenheit kontaktiert hat: „Das Management hat endlich Fühlung mit mir aufgenommen. Also mal sehen, welche Lösung sie hierfür haben werden.“

