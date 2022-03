Die Metal-Videos der Woche vom 25.03. mit Cradle Of Filth, Decapitated, u.a.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Aus dem aktuellen Cradle Of Filth-Album EXISTENCE IS FUTILE präsentieren die Black Metaller einen genretypischen Clip mit romantischer Note. Seht hier das Video zu ‘How Many Tears To Nurture A Rose?’:

Am 27. Mai 2022 erscheint die nächste Scheibe der polnischen Tech Death Metal-Virtuosen Decapitated. Zum Titelsong von CANCER CULTURE veröffentlicht die Band folgendes Video:

Als Vorbote des nächstes Horizon Ignited-Albums schickt die Band ‘Reveries’. TOWARDS THE DYING LANDS erscheint am 01. Juli 2022.

Auch auf Northlane-Fans wartet taufrisches Material. Das sechste Studioalbum der Band, OBSIDIAN, kommt am 22. April 2022. Mit ‘Carbonized’ gibt’s schonmal einen ersten Vorgeschmack.

Die Berliner Alternative-Metaller Chaosbay präsentieren ihre neue Single ‘Eternal Eyes’ samt Musikvideo.

Dance Gavin Dance schließen sich für ‘Synergy’ mit Rob Damiani zusammen.

Malevolence veröffentlichen ihre zweite Single ‘Life Sentence’ ihres kommenden Albums MALICIOUS INTENT (VÖ: 20.05.).

A HEARTLESS PORTRAIT (THE ORPHEAN TESTAMENT) von Evergrey erscheint am 20. Mai 2022. Hier schonmal das Video zu ‘Midwinter Calls’.

Die Power-Metaller Victorius präsentieren ‘Dinos And Dragons’ aus ihrem bevorstehenden Album DINOSAUR WARFARE PT. 2 – THE GREAT NINJA WAR (VÖ: 24.06.).

Aus dem aktuellen Bomber-Album NOCTURNAL CREATURES stammend: Seht hier das Video zu ‘Fever Eyes’.

Crematory präsentieren den Titeltrack ihres kommenden Albums INGLORIOUS DARKNESS (VÖ: 27.05.).

DEVIL’S BELL von Audrey Horn erscheint am 22. April 2022. Hier ein kleiner Vorgeschmack mit ‘Danse Macabre’:

Außerdem veröffentlichen Septicflesh ihre zweite Single ‘Neuromancer’ aus dem bevorstehenden Album MODERN PRIMITIVE. Seht und hört hier:

Auch Axel Rudi Pell ist mit einer neuen Single am Start. ‘Down On The Streets’ gibt’s erstmal allerdings nur als Lyric-Video.

Das chinesische Progressive Metal-Quartett OU präsentiert die erste Single ‘Travel’. Das Debütalbum ONE erscheint am 06. Mai 2022.