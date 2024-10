Die Metal-Videos der Woche vom 25.10.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem In Extremo, The Crown, Zeal & Ardor und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Ad Infinitum 'Surrender' April Art 'Not Afraid' Blutgott 'Blood For Balgeroth' (Debauchery Version) The Butcher Sisters + Mehnersmoos 'Bierdurst' Crimson Veil 'Ribbons' The Crown 'Churchburner' Dea Velata 'Phebevs Fvror' Fleshgod Apocalypse 'Morphine Waltz' In Extremo 'Feine Seele' (mit Oliver Satyr/Faun) League Of Distortion 'Galvanize' Oceans 'Spit' Rezet 'Prisoner Of Fate' Tanzwut 'Feuer in der Nacht' Trelldom 'The Voice Of What Whispers' Vicious Rain 'Play Pretend' Wind Rose 'To Be A Dwarf' Zeal & Ardor 'Kilonova'