Die Metal-Videos der Woche vom 27.01.

Foto: Redferns via Getty Images, Samir Hussein. All rights reserved.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

The Answer melden sich mit neuem Album in 2023 via Golden Robot Records zurück. Heute veröffentlichen sie die brandneue Single ‘Livin‘ On The Line’.

Deathstars präsentieren ‘This Is’ aus EVERYTHING DESTROYS YOU, welches am 5. Mai erscheint.

Der Song ‘All In Favour’ der norwegischen Stoner-Rock-Band El Caco. Das erste neue Album seit sieben Jahren trägt den Titel UNCELEBRATION und wird am 21. April erscheinen.

Die Schweizer Graywolf präsentieren den ersten Song ihres kommenden Debüts.

Die finnische Death Metal-Truppe Marianas Rest zeigt einen Song aus ihrem am 24. März via Napalm Records erscheinenden Album AUER.

Michael Monroe veröffentlicht sein Video für den Titel-Track vom gleichnamigen Album ‘I Live Too Fast To Die Young’.

Motörhead überraschen uns diese Woche gleich zwei Mal: Für die Neuveröffentlichung von BAD MAGIC dieses Mal als SERIOUSLY BAD MAGIC spendieren uns Phil Campbell und Mikkey Dee zwei unveröffentlichte Songs. Hier der erste, mit Aufnahmen aus den letzten Tagen mit Lemmy!

Und hier das schicke Animationsvideo von Motörhead zu ‘Greedy Bastards’. Die Reissue kommt am 24. Februar raus.

Im Oktober hatten sich Rival Sons mit der Ankündigung eines neuen Albums zurückgemeldet, nun lässt die zweifach Grammy-nominierte Band die zweite Single des kommenden Werks DARKFIGHTER folgen. Dieses erscheint am 2. Juni.

Subway To Sally zeigen uns den Song ‘Leinen los’ vom kommendem Album HIMMELFAHRT.

Tribulation bringen am 7. April die EP HAMARTIA raus, hier ein Vorgeschmack!

Das Video zu ‘The Wretched; The Ruinous’ für das neue Album von Unearth wurde in Tokio gedreht.

Die britischen Pagan-Metaller The Wolves of Avalon mit ihrem Video zu ‘The Shining Company’ vom im November 2022 erschienenen Album Y GODODDIN.

