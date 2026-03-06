Die Videos der Woche vom 06.03. mit Nervosa, Epica, H-Blockx u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

As Everything Unfolds ‘Denial’

Axe & Ashes ‘Trial By Fire’

Bloodbound ‘The Nine Crusades’ (feat. Brittney Slayes)

Bloodhunter ‘The Outspoken’

Bodysnatcher ‘Violent Obsession’

Butcher Babies ‘Lost In Your Touch’

Dirkschneider & The Old Gang ‘The Law Of A Madman’

Employed To Serve ‘Now Thy Kingdom Come’

Epica ‘Eye Of The Storm’ (live)

Evermore ‘Underdark’

Frayle ‘Souvenirs Of Your Betrayal’

From Ashes To New ‘Die For You’

H-Blockx ‘Last_Summer’

Lansdowne ‘Rescue’

The Last Ten Seconds Of Life ‘Make It To Heaven’ (feat. Signs Of The Swarm)

Long Distance Calling ‘The Spiral’

Lord Of The Lost ‘La vie est hell’ (feat. Hannes Braun)

Lost Society ‘Kill The Light’

Necrofier ‘Fires Of The Apocalypse, Light My Path I’

Nervosa ‘Ghost Notes’

Axel Rudi Pell ‘Guillotine Walk’

Riket ‘1948 Att döda ett barn’

Joe Satriani & Steve Vai ‘Dancing’

Sevendust ‘Unbreakable’

Skindred ‘Can I Get A’

Southpaw FLHC ‘TTG’

Split Chain ‘Sylvia (I Won’t Belong To You)’

Stairway To Violet ‘Unholy War’

Tieflader ‘Shut Up And Bang Your Head’

Trelldom ‘By The Word’

Walkways ‘All For You’

Yoth Iria ‘The Blind Eye Of Antichrist’

Rob Zombie ‘F.T.W. 84’

