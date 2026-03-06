Toggle menu

Metal Hammer

Die Videos der Woche vom 06.03. mit Nervosa, Epica, H-Blockx u.v.m.

Epica, M'era Luna 2024
Epica, M'era Luna 2024
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Long Distance Calling, Dirkschneider sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

As Everything Unfolds ‘Denial’

Axe & Ashes ‘Trial By Fire’

Bloodbound ‘The Nine Crusades’ (feat. Brittney Slayes)

Bloodhunter ‘The Outspoken’

Bodysnatcher ‘Violent Obsession’

Butcher Babies ‘Lost In Your Touch’

Dirkschneider & The Old Gang ‘The Law Of A Madman’

Employed To Serve ‘Now Thy Kingdom Come’

Epica ‘Eye Of The Storm’ (live)

Evermore ‘Underdark’

Frayle ‘Souvenirs Of Your Betrayal’

From Ashes To New ‘Die For You’

H-Blockx ‘Last_Summer’

Lansdowne ‘Rescue’

The Last Ten Seconds Of Life ‘Make It To Heaven’ (feat. Signs Of The Swarm)

Long Distance Calling ‘The Spiral’

Lord Of The Lost ‘La vie est hell’ (feat. Hannes Braun)

Lost Society ‘Kill The Light’

Necrofier ‘Fires Of The Apocalypse, Light My Path I’

Nervosa ‘Ghost Notes’

Axel Rudi Pell ‘Guillotine Walk’

Riket ‘1948 Att döda ett barn’

Joe Satriani & Steve Vai ‘Dancing’

Sevendust ‘Unbreakable’

Skindred ‘Can I Get A’

Southpaw FLHC ‘TTG’

Split Chain ‘Sylvia (I Won’t Belong To You)’

Stairway To Violet ‘Unholy War’

Tieflader ‘Shut Up And Bang Your Head’

Trelldom ‘By The Word’

Walkways ‘All For You’

Yoth Iria ‘The Blind Eye Of Antichrist’

Rob Zombie ‘F.T.W. 84’

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Clips Dirkschneider Epica H-Blockx Long Distance Calling Nervosa Videoclips Videos
METAL HAMMER Podcast Folge 125 mit H-Blockx u.a.
Podcast-125-FB
Robbie Williams macht den Ozzy, Sebastian Bach den Snider, der ESC auf Metal und Iron Maiden (erst mal) Schluss. H-Blockx im Interview. Album der Woche von Vreid u.a.
Back In Black – das Metal-Update Twisted Sister & Sebastian Bach Metal beim ESC 2026 Ozzy-Award mit Robbie Williams Iron Maiden-Tourneepause Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Vreid THE SKIES TURN BLACK Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Das neue H-Blockx-Album FILLIN_THE_BLANK erscheint! METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Interview mit Henning Wehland. So geht’s weiter Die nächste Podcast-Folge erscheint am 13.3.2026. Dann…
Weiterlesen
