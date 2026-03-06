Die Videos der Woche vom 06.03. mit Nervosa, Epica, H-Blockx u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Axe & Ashes ‘Trial By Fire’
Bloodbound ‘The Nine Crusades’ (feat. Brittney Slayes)
Bloodhunter ‘The Outspoken’
Evermore ‘Underdark’
From Ashes To New ‘Die For You’
Lord Of The Lost ‘La vie est hell’ (feat. Hannes Braun)
Necrofier ‘Fires Of The Apocalypse, Light My Path I’
Riket ‘1948 Att döda ett barn’
Sevendust ‘Unbreakable’
Southpaw FLHC ‘TTG’
Split Chain ‘Sylvia (I Won’t Belong To You)’
Stairway To Violet ‘Unholy War’
Tieflader ‘Shut Up And Bang Your Head’
Trelldom ‘By The Word’
Walkways ‘All For You’
Yoth Iria ‘The Blind Eye Of Antichrist’
Robbie Williams macht den Ozzy, Sebastian Bach den Snider, der ESC auf Metal und Iron Maiden (erst mal) Schluss. H-Blockx im Interview. Album der Woche von Vreid u.a.
Back In Black – das Metal-Update Twisted Sister & Sebastian Bach Metal beim ESC 2026 Ozzy-Award mit Robbie Williams Iron Maiden-Tourneepause Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Vreid THE SKIES TURN BLACK Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Das neue H-Blockx-Album FILLIN_THE_BLANK erscheint! METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Interview mit Henning Wehland. So geht’s weiter Die nächste Podcast-Folge erscheint am 13.3.2026. Dann…