Guns N’ Roses haben erst kürzlich eine Tournee für den Sommer 2023 angekündigt, die sie nach Israel, Europa und Nordamerika führen wird. Diese Konzerte sind immer Festspiele. Denn im Gegensatz zu früher geht Axl Rose die Shows stets professionell, ernsthaft und motoviert an — seine Band-Kollegen sowieso. Dabei geben die „Gunners“ den Fans, was sie wollen. So dauert ein Gastspiel von Slash und Co. zwischen zweieinhalb und drei Stunden.

2018 umfasst die durchschnittliche Setlist von Guns N’ Roses während ihrer „Not In This Lifetime Tour“ 30 Songs. Das sind zehn Stücke mehr als 1993, als sie mit den beiden USE YOUR ILLUSION-Alben im Gepäck unterwegs waren — und da waren sie 25 Jahre jünger. Es verwundert folglich nicht, dass GN’R die meisten Lieder all ihrer Alben und Veröffentlichungen schon einmal live dargeboten haben. Allerdings gibt es tatsächlich eine Handvoll Tracks von APPETITE FOR DESTRUCTION, GN’R LIES, USE YOUR ILLUSION I & II sowie CHINESE DEMOCRACY, die das Septett bislang noch nie auf der Bühne gezockt hat.

Nicht mit in die Auswertung mit eingeflossen sind die Stücke von THE SPAGHETTI INCIDENT? (1993), da es sich hierbei ausschließlich um Cover handelt. Doch auch von der 1993er-Platte spielten Guns N’ Roses ein paar Kompositionen live. Am meisten aufgeführt haben die US-Rocker ‘Welcome To The Jungle’ (933 Mal). Dahinter kommen ‘Mr. Brownstone’ (896 Mal), ‘Paradise City’ (880 Mal), ‘Sweet Child O’ Mine’ (878 Mal) und ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ (876). Dagegen überhaupt nicht zu Gehör brachten die „Gunners“ einen Song von USE YOUR ILLUSION I sowie drei Tracks von USE YOUR ILLUSION II.

Diese vier Songs haben Guns N’ Roses nie live gespielt:

Don’t Damn Me

Shotgun Blues

Get In The Ring

My World

