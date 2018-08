Disturbed kündigen siebtes Studioalbum EVOLUTION für den 19. Oktober an

EVOLUTION folgt auf das 2015 veröffentlichte Album IMMORTALIZED von Disturbed, das der Band die fünfte Nummer 1 in Folge in den USA und Platin-Status bescherte. In Deutschland kam das Werk auf Platz 2 in den Charts und hat ebenfalls Platin-Status.

Disturbed kommentieren: „Voller Stolz, Freude und Erwartung blicken wir darauf, das nächste Kapitel des kreativen Lebens von Disturbed mit der Welt zu teilen. Dieses Album ist wahrhaft einzigartig und bedeutet uns sehr viel und wir können nur hoffen, dass es dem Rest der Welt ebenso ergeht, wenn er es hört.

Emotionen und Magie

Das Album beinhaltet die abenteuerfreudigste und vielseitigste Kombination musikalischer Stile und Stimmungen, an der wir uns in unserer Karriere jemals versucht haben. Jeder Song hat seine ureigene Identität, Atmosphäre und Kraft. Die Schreib- und Aufnahmeprozesse, die zu diesem Album geführt haben, waren für uns ein wahrhaft emotionales und magisches Erlebnis, bei dem wir ohne Mauern oder Beschränkungen kreativ waren oder uns schlicht dahin haben treiben lassen, wo die jeweilige musikalische Inspiration des Tages uns hinführte.

Als Vorbote wurde der Track ‚Are You Ready‘ inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=55NJzOSuKuY Video can’t be loaded: Disturbed – Are You Ready [Official Music Video] (https://www.youtube.com/watch?v=55NJzOSuKuY)

Inspiriert von einigen der großen Classic Rock-Alben unserer Jugend, ist es anders als alles, was wir je zuvor erschaffen haben. Der Zeitpunkt rückt näher, an dem die Welt endlich das hören kann, was ohne Zweifel das gewagteste Album unseres Lebens ist. Die Evolution naht. Seid ihr bereit?“

Für das Album taten sich David Draiman (Gesang), Dan Donegan (Gitarre), Mike Wengren (Schlagzeug) und John Moyer (Bass) erneut mit IMMORTALIZED-Producer Kevin Churko zusammen, um im Hideout in Las Vegas ein Album aufzunehmen, dessen donnernde Grooves unverkennbar ihre Handschrift tragen, während die anspruchsvollen Melodien und ihr Fortschrittsdrang die volle Bandbreite ihres Potenzials entfesseln.

Die Tracklist von EVOLUTION: