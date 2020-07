Down arbeiten an „etwas ganz Besonderem“

Kirk Windstein (l.) und Phil Anselmo von Down beim Auftritt auf dem Download Festival in Donnington Park am 14. Juni 2013

auch interessant

Crowbar- und Down-Musiker Kirk Windstein weiß, wie man Fans neugierig macht. Der Musiker erwähnte nämlich, dass er zusammen mit Down an „etwas ganz Besonderem“ arbeite.

Eigentlich hatte die Band geplant in diesem Jahr einige Shows zum Jubiläum ihres Debütalbums zu spielen. NOLA ist ein echter Klassiker und wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Hier sollte auch Gründungsmitglied und Gitarrist Kirk Windstein endlich wieder mit dabei sein. Er hatte Down ursprünglich 2013 verlassen, um sich mehr seinem Bandprojekt Crowbar sowie seiner Familie zu widmen. Im letzten Jahr gab Windstein aber seine Rückkehr zu der Band bekannt.

Weiterlesen Down: Kirk Windstein kehrt für 25. NOLA-Jubiläum zurück Southern Metal Schönes Ding: Crowbar-Boss Kirk Windstein greift bei Down wieder in die Saiten. Der Grund: die Shows zum 25. Albumgeburtstag von NOLA. Die geplanten Shows können derzeit bekanntlich leider nicht stattfinden. In einem Interview mit Revolver wurde Windstein nun gefragt, ob die Band denn auch an neuem Material arbeite. Daraufhin antwortete der Musiker:

„Davon ist eigentlich keine Rede. Im Grunde ging es darum, die europäischen Festivals zu spielen und das ‘Psycho Las Vegas’. Letzteres wurde um ein Jahr verschoben und natürlich wurden alle europäischen Festivals abgesagt. Ich habe also keine Ahnung, was in der Zukunft liegt. Wir arbeiten hier in den nächsten Monaten an etwas ganz Besonderem, auf das ich mich freue. Und das ist alles, was ich wirklich sagen kann. Ich freue mich riesig darüber, wieder mit den Jungs zusammen zu sein.“