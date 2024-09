Dragonforce: Herman Li stört sich nicht an Kritik

auch interessant

Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sehen sich wohl oder übel auch mit negativen Äußerungen konfrontiert. Nun gibt es diejenigen, denen so etwas schwer zu schaffen macht, und jene, wie Dragonforce-Gitarrist Herman Li. Dieser sprach mit Brocarde über Social Media-Präsenz und wie er mit Fans und Hatern umgeht.

Empfehlung der Redaktion Dragonforce: Rollentausch Power Metal Mit WARP SPEED WARRIORS veröffentlichen die Power-Metaller Dragonforce einmal mehr ein quietschbuntes wie musikalisch ambitioniertes Abenteuer. Auf die Frage, wie er mit dem gelegentlichen negativen Feedback umgeht, das er und seine Band-Kollegen in den Sozialen Medien erhalten, antwortete Li: „Ich denke, dass wir viel mehr negative Kommentare bekamen, als wir anfingen und als neue Band bekannt werden wollten. Als wir unseren großen Durchbruch hatten, waren viele Leute von der Musik verwirrt; sie konnten sie nicht akzeptieren. Aber heutzutage ist es im Allgemeinen wirklich sehr, sehr positiv. Ich bekomme wirklich nicht viele böse Nachrichten.

Super-Herman

Leider kommt es vielen Künstlern so vor, als ob viele Fans sie nicht als normale Menschen betrachten. Sie würden einem so etwas nicht ins Gesicht sagen, denn das wäre einfach verrückt. Und die meisten dieser Leute können nicht verstehen, dass wir nur normale Menschen sind und dass Dinge, die sie im Internet schreiben, das Leben eines Künstlers beeinflussen können“, erklärt der Dragonforce-Gitarrist, fügt dem jedoch hinzu: „Mir wurde gesagt, dass ich glücklicherweise eine Art Superkraft habe, mit der ich diese Dinge unterdrücken kann. Es stört mich nicht, wenn ich so etwas lese.“

Empfehlung der Redaktion Das waren die METAL HAMMER AWARDS 2024: Rudolf Schenkers schönster Geburtstag Gewinner, Fotos und Nachbericht: Lacuna Coil, In Flames und Saltatio Mortis werden bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 ausgezeichnet - und Rudolf Schenker von den Scorpions feiert seinen 76. Geburtstag! Auch kommt Herman Li zu dem Schluss: „Für Künstler ist es heutzutage in gewisser Weise ein zweischneidiges Schwert. Jetzt können die Leute die Musik ganz einfach hören, indem sie eine Taste drücken. Damit werden Rezensionen irgendwie irrelevant.“ Zugleich sei man dem Urteil der Öffentlichkeit dadurch ständig ausgesetzt. Deshalb schließt der Musiker seine Ausführungen mit einem guten Rat ab: „Ich denke, um ein Künstler zu sein, muss man das ausblenden und sich einfach auf das konzentrieren, was man tut. Seit Anbeginn der Zeit gab es immer eine Meinung über Künstler. Wichtig ist, das zu tun, was einen glücklich macht und zu sein, wer man bist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.