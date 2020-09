Bei den bisherigen Metal-Coverversionen junger Talente der O'Keefe Music Foundation gab es keine Änderungen an den Liedern an sich. ‘Chop Suey’ hingegen wurde zu einer Hymne an den Herren umgedichtet.

Von der O'Keefe Music Foundation gab es in der Vergangenheit das eine oder andere Metal-Cover von jungen Musikschaffenden zu hören – mit dabei waren beispielsweise Interpretationen zu Pantera, Slipknot und Slayer. In einem neuen Clip wurde der Song ‘Chop Suey’ von System Of A Down nachgespielt. Neben der eigenen musikalischen Darstellung, erfährt das Lied aber auch eine textliche Anpassung über die sicher streiten lässt. Nachdem bei ‘Raining Blood’ und ‘Devil In I’ wohl noch ein paar Augen zugedrückt wurden, was die Lyrics betrifft, war den Machern die originale Text-Fassung von ‘Chop Suey’ dann doch zu derbe für die achtjährige Sängerin…