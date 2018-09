Earth Ship: Exklusive Videopremiere zu ‘Whiplash’

Young Mountain veröffentlichen Anfang September ihr Album LOST TREE. Hört hier exklusiv vorab in den Song ‘Vacant Eyes’ rein.

Young Mountain aus Göteborg haben ihren Ursprung in der schwedischen Hardcore-Szene und sind aus einer Welle von neuen Bands wie Eldstad, Careless, Hold Hands und Domarringen entstanden, konzentrieren sich jedoch auf einen atmosphärischen Sound anstatt auf pure Aggression. Schon früh entschieden sich Young Mountain dafür, dass sie etwas schaffen wollten, was den Menschen aufgrund ihrer persönlichen Natur schwer zu zeigen war. Es war nicht nur ein Konzept, sondern auch eine Form der Therapie. Tabuthema "Wir hofften, dass wir mit dem Album dem Hörer einen Einblick in ,Identitätsstörung‘ zu geben, ohne ihn mit bestimmten Menschen in unserem Leben zu verbinden zu…