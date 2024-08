Editorial METAL HAMMER 09/2024

Liebe Metalheads,

der Sommer neigt sich dem Ende ent­-gegen? Nicht mit uns: METAL HAMMER verlängert die Festivalsaison! Ausgiebige Live-Auftritte von Saltatio Mortis (mit Headlinershow), Orden Ogan, Lordi und Future Palace plus Europas härteste Preisverleihung mit Preisträgern, Laudatoren und Ehrengästen – die METAL HAMMER AWARDS presented by IFA sind die größte Metal-Party Ende August. Comedian Bülent Ceylan wird zusammen mit Kate Kaputto als Moderatorenduo durch den Abend führen; dass er leiden­schaftlicher Headbanger ist, hat er gerade erst wieder auf dem Wacken Open Air bewiesen. Ausgezeichnet werden am 31.8. in Berlin herausragende Leistungen, Heldinnen und Helden in verschiedenen Kategorien wie „Best Album“, „Best German Band“, „Best International Band“, „Metal Anthem“ und „Legend“. Zum 40. Jubiläum von METAL HAMMER und dem 100. der Internationalen Funkausstellung lassen wir es mächtig krachen – das solltet ihr nicht verpassen und euch jetzt noch schnell ein Ticket für den 31.8. in Berlin sichern unter www.metal-hammer-awards.de!

In dieser Ausgabe entführen wir euch ausführlich auf den Acker: In großer Mannschaftsstärke besuchte METAL HAMMER das Wacken Open Air, um vor den Bühnen zu rocken, am Stand Leserinnen und Leser zu begrüßen und am Ende den (vermutlich weltweit) größten Festival-Nachbericht auf dem Zeitschriftenmarkt zusammenzuzimmern! Welche Konsequenzen das größte Metal-Festival der Welt aus dem unglücklichen Vorjahr zog, welche Bands begeistert und welche enttäuscht haben, was auf den Nebenschauplätzen los war und wie enthusiastisch die 85.000 Metal-Fans feierten, lest und seht ihr (dank exklusiver Fotos) auf 19 Seiten!

Schieber + Schlösser

Für unsere Titel-Story begab sich Katrin Riedl zusammen mit In Extremo-Mitgliedern auf Spurensuche durch den Prenzlauer Berg, grub aber nicht nur in der Vergangenheit: Auf dem neuen Album WOLKENSCHIEBER rufen die Mittelalter-Metaller zum positiven Denken auf, verschließen die Augen aber nicht vor den Schattenseiten des Lebens, denen sie selbst zuletzt allzu nahe kamen. Wir runden die Geschichte ab mit einer weiteren exklusiven Beilage: Auf dem In Extremo-Album WOLKENSCHLÖSSER LIVE findet ihr brandneue Aufnahmen von ihrer Burgentour 2024 – frisch und direkt auf CD gebannt und nur zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe zu haben.

Und mit einem hochwertigen Sammlerstück machen wir auch nächsten Monat weiter: Nach den Vinylbeilagen von Judas Priest, Accept und Saltatio Mortis legen wir mit unserer vierten exklusiven 7“-Single im Jahr 2024 nach: Passend zur großen Nightwish-Titelgeschichte und der Veröffentlichung ihres neuen Albums YESTERWYNDE haben die finnischen Symphonic-Metaller uns und unseren Leserinnen und Lesern zwei Tracks zur Verfügung gestellt, die es sonst nirgends auf Vinyl gibt!

Klassiker + Brandneues

Auf der A-Seite begeistert der Klassiker ‘Nemo’ in der „Live in a Virtual World“-Version – natürlich mit Floor Jansen am Gesang und bisher physisch unveröffentlicht. Auf der B-Seite befindet sich das brandneue ‘The Day Of…’ in der Single-Version – ebenfalls ein Stück, das in dieser Variante nur hier auf Schallplatte erhältlich sein wird. Diese Vinyl-7“gibt es weltexklusiv mit METAL HAMMER 10/2024 – ab 20.9. am Kiosk, oder jetzt portofrei vorzubestellen unter www.metal-hammer.de/nightwish – nur solange der Vorrat reicht! Abonnenten, die diese Schallplatte ihr Eigen nennen wollen, wenden sich bitte vertrauensvoll an unseren Aboservice.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.