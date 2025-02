Editorial METAL HAMMER 03/2025

Liebe Metalheads,

es gibt – trotz allem – gute Gründe, sich am Hier und Heute zu erfreuen. Dazu kommen wir gleich. Denn es macht auch Freude, zurückzublicken: Was die Metal-Welt vor 40 Jahren elektrisierte, wirkt bis heute nach! Wo 1985 für die einen Bands der Startpunkt ihrer Karriere ist, befinden sich andere Künstler an ihrem kreativen Höhepunkt, wieder andere suchen noch nach ihrer Identität. Es brodelt und funkt in der noch jungen Metal-Szene; alles, was sich ereignet, hallt bis heute nach und prägt das Genre auf die eine oder andere Art unauslöschlich.

Während manche Alben durchaus von einem nostalgisch verklärten Blick oder der historischen Einordnung profitieren, sind andere so zeitlos, dass sie auch (oder, der Retrowelle sei Dank, wieder) heute den Soundcheck-Härtetest bestehen würden! Wir stellen euch die – in unseren Ohren – 66,6 besten Alben aus 1985 in unserer Titelgeschichte vor. Viel Futter fürs „Metal Heart“! Sind eure Favoriten dabei, welche Geheimtipps habt ihr? Teilt es uns mit!

Feste Größe

Und dann springt mit uns in die Jetztzeit, denn es gibt neue Helden zu feiern. Ob als Vorgruppe von Metallica oder auf Headlinerslots von Festivals wie Summer Breeze oder Wacken Open Air: Architects haben sich längst als feste Größe etabliert. Dass ihr 2022er-Werk THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT zwiespältig bei den Fans ankam, haben sie sich offenbar zu Herzen genommen, und wollen mit THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN alle Erwartungen (über)erfüllen. Wir widmen einer der derzeit größten Metalcore-Bands daher nicht nur eine ausführliche Geschichte, sondern auch unser exklusives Abo-Cover (dank Doppelumschlag müssen auch Abonnenten nicht auf unsere 1985-Collage verzichten!). Ihr habt Bock auf derlei Überraschungen und weitere Vorteile? Alle Abo-Angebote findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo!

Zermürbend

Damit nicht genug, stellen wir euch in dieser Ausgabe jede Menge weiterer neuer Hammer-Releases vor, die den Winter-Blues vertreiben! Destruction klingen auf BIRTH OF MALICE angriffslustig wie lange nicht mehr, Udo Dirkschneider verbeugt sich mit BALLS TO THE WALL RELOADED vor dem eigenen Vermächtnis, Killswitch Engage platzen auf THIS CONSEQUENCE vor Energie, und Lacuna Coil melden sich nach viel zu langer Albumfunkstille mit SLEEPLESS EMPIRE zurück. Dass trotz der internationalen Konkurrenz Mantar mit POST APOCALPYTIC DEPRESSION unseren Soundcheck gewinnen konnten, spricht für die Königsklasse der alles zermürbenden Zwei-Mann-Armee! Was Tobias Sammet zum frischen Avantasia-Album HERE BE DRAGONS zu erzählen hat, erfahrt ihr im Heft – und ab 21.2. unverfälscht im METAL HAMMER Podcast (www.metal-hammer.de/podcast).

Das klingt nach ordentlich viel Stoff für das Album des Jahres, schon so früh in 2025 – was euch 2024 begeistert, bewegt und geärgert hat, habt ihr uns ausführlich im Leserpoll verraten. Das Ergebnis der Auszählung gibt es ab Seite 48. Viel Spaß beim Lesen, Blättern, Entdecken und Headbangen!

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

