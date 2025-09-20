Editorial METAL HAMMER 10/2025

Liebe Metalheads,

zwei Jahrzehnte – null Kompromisse: So haben sich Parkway Drive vom australischen Küsten-Underdog zum globalen Metal-Schwergewicht hochgespielt. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum KILLING WITH A SMILE setzen sie mit ihren Jubiläums-Shows die hiesigen Konzerthallen in Brand. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher – wir freuen uns zusammen mit dem machtvollen Quintett darüber, nach vielen Features und Specials, Aktionen (unvergessen: Lasertag mit Fans in Berlin-Neukölln) und Abotiteln euch endlich die überfällige erste Titelgeschichte zu Parkway Drive zu präsentieren!

Winston McCall und Luke Kilpatrick sprechen mit Autor Lothar Gerber über eiserne Loyalität, Investitionen bis zur Schmerzgrenze und den Wahnsinn, als Metalcore-Band das Opernhaus von Sydney zu erobern. In unserer Wertschau lassen wir mit Matthias Weckmann einen Fan der Band-Frühphase die Diskografie einordnen, bevor Katrin Riedl einen Blick nach Australien wagt, um die Bedeutung von Parkway Drive in der Metal-Szene „down under“ und darüber hinaus begreiflich zu machen. Die volle Ladung gibt es im Heft – und natürlich auf Tournee!

Unsere eher modernen Titelhelden sind das perfekte Beispiel einer Band, auf die sich Fans mehrerer Generationen und Subgenres einigen können. Metal für jung, alt, und alles dazwischen: METAL HAMMER versammelt alles. An einem Ende des Spektrums begeistern diesen Monat Urgesteine wie Testament, Rage oder Udo Dirkschneider (gemeinsam mit früheren Accept-Weggefährten) mit unfassbar starken neuen Alben – am anderen Ende sorgen die Dinos (und der Drache) Heavysaurus für rockenden Nachwuchs; jetzt auch in Comic-Form.

Höhepunkte mit Wehmut

Wehmütig blicken wir auf die großen Zusammenkünfte des Sommers zurück: Auf dem Party.San und dem Summer Breeze Open Air wurde 2025 ein letztes Mal Metall unter sengender Sonne geschmolzen. Wir berichten von den Höhepunkten. Zugleich freuen wir uns auf die jetzt beginnenden Herbsttourneen – und natürlich unser METAL HAMMER ­PARADISE Indoor-Festival im November. Die letzten Bands geben wir bald bekannt, unter metal-hammer-paradise.de gibt’s noch ein Restkontingent an Tickets; mit METAL HAMMER-Jahresabo winkt übrigens Rabatt.

Apropos: Mit unseren Abonnentinnen und Abonnenten meinen wir es diesen Monat besonders gut und schenken ihnen gleich zwei exklusive Beilagen. Da wäre einmal der Summer Breeze-Comic rund um Festival-Maskottchen Mikey. Und dann das aboexklusive zusätzliche Titelblatt mit Orbit Culture! Die Schweden sind gerade dabei, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Death-, Groove-, Prog- und Industrial Metal die Szene aufzumischen, bereits für die großen Festivals 2026 gebucht, und mit ihrem brandneuen Album DEATH ABOVE LIFE ganz oben auf unserem Soundcheck-Treppchen gelandet. Die Headliner von morgen? Bleibt mit uns dran! Am besten ganz nah und lückenlos im Abo – alle Angebote und Prämien findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo.

Sebastian Kessler

