Der gemeinsame Auftritt im legendären Psychothriller ‘Fight Club’ (1999) soll Schauspieler Edward Norton und Rock-Legende Meat Loaf für immer auf den Bildschirmen vereinen und verewigen. Nachdem Meat Loaf, der im Film Robert „Bob“ Paulson spielte, vergangene Woche (20. Januar 2022) verstorben war, teilte Edward Norton einen Beitrag auf seinen Social Media-Kanälen, um an die gemeinsamen Momente bei den Dreharbeiten des Kult-Films zu erinnern.

Empfehlung der Redaktion Meat Loaf ist tot: Er wurde 74 Jahre Rock Marvin Lee Aday aka Meat Loaf ist gestorben. Das gab seine Familie im Internet bekannt. Der ‘Bat Out Of Hell’-Sänger wurde 74 Jahre alt. „Normalerweise bewahre ich keine Bilder aus Filmen zu Hause auf. Aber ich habe diese eingerahmt in meinem Büro stehen, weil es mich jedes Mal zum Lächeln bringt“, twitterte Norton. „‚Love and Hugs, Meat‘, steht dort eingraviert. Das fasst ihn gut zusammen. Er war so lustig und gutmütig und herzlich zu jedem. Eine süße Seele. RIP, Meat Loaf.“

Abgesehen von der ‘Rocky Horror Picture Show’ zählt seine Rolle als „Bob“ zu den nachhaltigsten aus Meat Loafs Schauspielkarriere. „Für uns wird er immer ‚Bob‘ sein“, fügte Norton hinzu. „Es waren wunderbare Monate, etwas ehrenlos und voller Lachen. Das Schwierigste an der Arbeit mit Meat war es, diese lächerlichen Momente zu überstehen, ohne durchzudrehen. (…). Gute Zeiten.“

I don’t keep pictures from films around home. But I have this one in my office in a frame bc it makes me smile every time. It’s engraved ‘Love and Hugs, Meat’ it sums him up well. He was so funny. And gentle. And warm to everyone. A sweet soul. RIP Meat Loaf pic.twitter.com/aMrIgXByEc

— Edward Norton (@EdwardNorton) January 21, 2022