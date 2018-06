Ehemaliger Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul verstorben

Der ehemalige Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul Abbott ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Diese Nachricht wurde heute über die Facebook-Seite der Band bekannt gegeben. Darin heißt es:

„Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul ist verstorben. Paul ist am besten für seine Arbeit als Schlagzeuger in den Bands Pantera und Hellyeah bekannt. Zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Details verfügbar. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre während dieser Zeit zu respektieren.“

Sein musikalisches Schaffen

Vinnie Paul und sein Bruder „Dimebag“ Darrell Abbott waren Mitbegründer von Pantera. Als Glam Metal-Band gegründet, verewigte sich die Band als Erneuerer des Modernen Thrash und Groove Metal. Sie wurden damit zu Vorläufern der New Wave Of American Heavy Metal.

Mit der Intention, das härteste Album aller Zeiten zu schreiben, brachten Pantera 1994 FAR BEYOND DRIVEN heraus, das sie als eine der einflussreichsten und wegweisendsten Bands der Szene etablierte. Das Album schaffte es an die Spitze der Billboard-Charts, Songs wie ‚I’m Broken‘ und ‚5 Minutes Alone‘ wurden zu Metal-Klassikern, ihr Auftreten und ihre Attitüde prägten das Bild vom Metal der 1990er.

Als sich Pantera 2003 auflöste, gründeten die beiden Brüder eine neue Band: Damageplan. Am 8. Dezember 2004 wurde Dimebag auf der Bühne von Nathan Gale erschossen, als er mit Damageplan in der Alrosa Villa in Columbus, Ohio auftrat.

2006 gründete der Vinnie Paul mit Hellyeah ein neues Projekt, mit dem er 2007 ein gleichnamiges Debüt veröffentlichte. Der Schlagzeuger ist vor allem durch seine präzise Doublebass bekannt. Über die Sozialen Medien drückten bereits mehrere Musiker ihre Bestürzung über den plötzlichen Tod des Musikers aus.

Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul has passed away.Paul is best known for his work as the drummer in the bandsPantera… Gepostet von Pantera am Freitag, 22. Juni 2018

Rock in peace Vinnie Paul

Say hi to brother Dime from all of us

We love you . Wish you were still here. Gone too soon man . Thanks for the music. And more importantly 30 years of non stop friendship. How rare is that In this business? I'm really gonna miss you 💕 pic.twitter.com/LUY41pzC0l — Sebastian Bach (@sebastianbach) June 23, 2018

So sad to hear of the death of Vinnie Paul. Loved when Pantera did shows with us and in later years Vinnie was always front and center at all KISS shows. RIP and condolences to his family. https://t.co/DaQREBNVW7 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) June 23, 2018

Damn it. I love you brother. RIP Vinnie Paul. https://t.co/73fTmNLA2F — Scott Ian (@Scott_Ian) June 23, 2018