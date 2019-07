Ein Prozent der Gesamtbevölkerung Finnlands war beim Metallica-Konzert

Metallica sind im Rahmen ihrer WorldWired-Tournee derzeit in Europa unterwegs und versammeln jede Menge Fans bei ihren Konzerten. In Finnland ist der Band etwas beeindruckendes gelungen: dort spielte Metallica nämlich vor einem Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes.

Weiterlesen Metallica trotzen den Regenmassen Bei Metallica fällt so schnell nichts ins Wasser, wo Wasser drauf fällt. Ihren Gig in Manchester meisterte die Band daher souverän trotz Regenhusche. Laut Kerrang! haben an dem Konzert von Metallica am 16. Juli im Kantolan Tapahtumapuisto, einem Event-Park in Finnland, 55.000 Fans teilgenommen. Derzeit zählt Google die finnische Bevölkerung zu 5,503 Millionen, wodurch die Anzahl der Konzertgäste einem ganzen Prozent der finnischen Bevölkerung entspricht. Die Show übertraf damit auch die vorherigen Besucherzahl des Veranstaltungsortes in Finnland.

Zugegeben: man sollte sich bei der Betrachtung dieses Prozentsatzes auch die vergleichsweise niedrige Bevölkerungsdichte des skandinavischen Landes vor Augen halten. Dennoch ist die Tatsache, dass jeder hundertste Bewohner Finnlands bei der Show der Metal-Helden dabei war, überaus beeindruckend.

Das war jedoch nicht die einzige großartige Leistung von Metallica bei diesem Tour-Stopp. Vom Erlös der verkauften Tickets spendete die Band außerdem 55.000 Euro an das finnische Kinderhilfswerk Hope Ry.

Seht hier ein paar Mitschnitte vom Metallica-Konzert in Finnland:

