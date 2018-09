Einherjer: Exklusive Songpremiere zu ‘Kill The Flame’

Die norwegischen Viking Metaller Einherjer gibt es bereits seit über zwei Jahrzehnten. Nur vier Jahre nach ihrem letzten Werk AV OSS, FOR OSS und zwei Jahre nach der Wiederveröffentlichung zu ihrem Debüt DRAGONS OF THE NORTH kommt die Band mit einer neuen Platte zurück, die sie am 9. November unter dem Titel NORRØNE SPOR veröffentlichen werden.

Gitarrist und Sänger Frode Glesnes sagte dazu: „Englische Texte zum ersten Mal seit 15 Jahren … fühlt sich komisch aber gut an! Viele Mörder-Riffs, hämmernde Drums, viele Änderungen und wieder ein Killer-Gitarrensolo von Mr. Sønstabø. Seine Arbeit an diesem Album ist hervorragend !! „

Tracklist

The Spirit of a Thousand Years Mine Våpen Mine Ord Fra Konge Te Narr Kill the Flame Mot Vest Spre Vingene The Blood Song Døden Tar Ingen Fangar Tapt Uskyld Av Djupare Røtter Deaf Forever

Hört hier exklusiv die Single ‘Kill The Flame’: