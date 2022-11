Einzigartige E-Gitarre mit Goldbären-Korpus zu ersteigern

Die weltbekannten Goldbären von Haribo feiern dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Und dieses besondere Jubiläum wird das ganze Jahr über mit einzigartigen Aktionen gefeiert – so auch mit einer einmaligen E-Gitarre mit einem Korpus in Form eines Goldbären, die beim diesjährigen Wacken Open Air auch von zahlreichen Metal-Band (etwa In Extremo und Hämatom) signiert wurde.

Erschaffen wurde das außergewöhnliche Stück von Alexander Markusch, der die Gitarren von internationalen Superstars wie Rammstein, Iron Maiden oder den Beatsteaks baut! Nun gibt es zugunsten von „Ein Herz für Kinder“ die Chance, diese absolute Besonderheit zu ersteigern: Jetzt mitbieten und Gutes tun!

Nähere Informationen zu der Gitarre:

E-Gitarre gefertigt von Alexander Markusch zum 100. Jubiläum der Haribo-Goldbären

Limitiert auf sechs Exemplare weltweit, No. 4/6

signiert von diversen Künstlern vom Wacken Open Air 2022: Thorsten „Nord“ Scharf von Hämatom Michi, Flex und Kay von In Extremo Victims Of Madness Noa Gruman von Scardust Marock Bierlej Speedemon Christian von Katara Mythraeum The Other Carlos von Komodo Tobi und Thomas von MOS The Drift Brian Downeys von Alive & Dangerous Oliver von 5th Avenue Insanity Alert Zoren Fernandez von ORCA Martin Dreyer (Buchautor)

Korpus aus Mahagoniholz in Goldbären-Form

Stimmwirbel schwarz veredelt in Goldbären-Form

Abalone-Inlay in Goldbären-Form im 12. Bund am Gitarrenhals

Gravierte Seriennummer auf der Plakette auf der Gitarren-Rückseite

Snack in Case of Emergency: kleine, schwarze Naschluke auf Gitarren-Vorderseite für einen Goldbären-Snack zwischendurch

Hochwertiger gepolsterter Leder-Gitarrengurt der Marke Richter mit silberner Goldbären-Prägung

Verpackt in maßgefertigtem Flightcase für sicheren Transport

Der Erlös dieser Auktion wird direkt und ohne Abzug von Kosten direkt an „Ein Herz für Kinder“ weitergeleitet.

—

