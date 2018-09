Eisregen: Exklusive Lyric-Videopremiere zu ‘Knochentorte’

Die zweite Videoauskopplung des 2017er-Albums ONE FOOT ON THE GRAVE zeigt Tankard wieder im Comic-Format.

Die Erfinder der sinnbefreiten Stilrichtung "Alcoholic Metal" feierten im Jahr 2017 mit ihrem 17. Studioalbum ONE FOOT IN THE GRAVE (Review siehe hier) ein beinahe unglaubliches Jubelfest: Die Humpen wurden erhoben auf 35 Jahre Tankard. Auch wenn sich im Lauf der letzten drei Dekaden vieles geändert hat, eines ist noch genau wie am Anfang: Tankard sind vier Metal-Maniacs aus Frankfurt – authentisch, laut und manchmal betrunken. Und daran wird sich auch in den nächsten 35 Jahren nichts ändern! Das beweist auch der neueste Videoclip zu ‘Don't Bullshit Us!’ aus ONE FOOT IN THE GRAVE, der wie bereits ‘Fooled By Your…