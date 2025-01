Epica kündigen offiziell ihr neues Album an

Schon seit Ende 2024 füttern Epica ihre Fans mit Häppchen zu ihrem neunten Studioalbum, nun ist es offiziell. Das neue Werk trägt den Titel ASPIRAL und soll am 11. April 2025 via Nuclear Blast veröffentlicht werden. Darauf enthalten sind elf brandneue Lieder – darunter auch die erste Single-Auskopplung ‘Arcana’, die bereits Mitte November letzten Jahres erschienen ist. Mit der Albumankündigung präsentieren die Niederländer gleich noch Single Nummer zwei: ‘Cross The Divide’ ist der Opener von ASPIRAL.

„Der Albumtitel stammt von der gleichnamigen Bronzeskulptur des polnischen Bildhauers und Malers Stanisław Szukalski aus dem Jahr 1965 und steht für Erneuerung und Inspiration – Schlüsselwörter, die uns bei der Erstellung dieses Albums wichtig waren", heißt es auf der Epica-Homepage. „In Szukalskis Werk ist jedes Detail ein eigenständiges Kunstwerk, und es gibt immer mehr zu entdecken, als man zunächst denkt. Für uns war dies die perfekte Analogie für das Album: Jeder Song steht für sich mit einer unverwechselbaren Stimmung und Bedeutung, während sie sich zusammen gegenseitig zu dem verstärken, was wir für unser monumentalstes Werk halten."

Zusammen besser

Vergangenen Dezember sprach Sängerin Simone Simons mit dem mexikanischen Magazin Euphonico über die neue Musik. Für die Arbeit an den neuen Songs habe sich die Band eigens ein Haus in Holland gemietet, und „es verlief ganz natürlich, die Texte zu schreiben.“ Zudem „war es ein sehr reibungsloser Prozess. Wir arbeiteten mit demselben Produzenten zusammen: Joost Van Den Broek, der inzwischen so etwas wie das siebte Epica-Band-Mitglied ist. Und es ist großartig, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns in all die kleinen Details vertieft und uns wirklich darauf konzentriert, als Band gemeinsam die Songs zu machen.“

Dies gestaltet sich bei Epica nicht immer ganz einfach, da die Band-Mitglieder in unterschiedlichen Ländern leben. Dennoch haben sie es geschafft, zusammenzukommen. Für die Entstehung der Songs sei dies von großer Wichtigkeit: „Wenn sich alle im selben Raum aufhalten, erhält man ein völlig anderes Ergebnis. Man profitiert von der Kreativität des anderen."

