Sepultura werden demnächst einen Schlussstrich ziehen. Die Thrash-/Groove Metal-Band hat aber zuvor noch noch einiges geplant.

Sepultura machen Schluss. Die Metal-Institution aus Brasilien wird sich in Bälde auflösen. Dies gab das Quartett just bekannt. Zuvor gehen Frontmann Derrick Green, Gitarrist Andreas Kisser, Bassist Paulo Jr. und Drummer Eloy Casagrande aber noch auf ausgedehnte Abschiedstournee, die sie 2024 auch nach Europa führen wird. Mit dabei sind hochkarätige Supportacts -- und zwar Jinjer, Obituary sowie Jesus Piece. Unvergessliche Erlebnisse Im zugehörigen Statement schreibt die Band: "Sepultura haben das Ende des Weges erreicht und sich entschieden, mittels eines bewussten und geplanten Todes zu gehen. Während der nächsten 18 Monate werden wir 40 Jahre an gemeinsamer Existenz mit unseren treuen Fans auf…