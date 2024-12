Epica: Simone Simons spricht über das kommende Album

Mitte November haben Epica ihre neue Single ‘Arcana’ veröffentlicht und läuten damit laut eigener Aussage „ein kraftvolles neues Kapitel“ ein. Kurz darauf wurde ein neues Band-Foto gepostet und der Ankündigung, dass „große Überraschungen“ vorbereitet werden. Ein wenig verraten die Niederländer dennoch: „Neue Musik, aufregende Updates und noch vieles mehr, das bald auf euch zukommen wird!“

‘Arcana’ gibt einen ersten musikalischen Einblick in das kommende Album und führt „durch die universellen Stufen der spirituellen Evolution im Leben. Sie weist den Weg zu einem höheren Bewusstsein und spiritueller Selbsterkenntnis.“ Weiterhin kommentiert die Band: „Das Schreiben dieses Songs war ein spontaner Prozess, daher entstand er schnell. Es fühlte sich so natürlich an, dass er sich wie von selbst schrieb. Die Musik enthält klassische Epica-Elemente, hat aber auch Vibes, die manch einen vielleicht an den alternativen Rock der Achtziger oder modernen Metal erinnern.“

Tarot

Vor Kurzem sprach Sängerin Simone Simons mit dem mexikanischen Magazin Euphonico über die neue Musik. So sei die Inspiration für die erste Single-Auskopplung ein gemeinsamer Abend von Simons und Bassist Rob Van Der Loo gewesen. Van Der Loo habe Tarot-Karten dabei gehabt, und die Sängerin dachte sich: „Nur so zum Spaß machen wir eine Sitzung. Lass mich ein paar Karten ziehen, und dann erklärst du mir, was sie bedeuten.“ Diese Erfahrung sei derart aufschlussreich gewesen, dass daraus ein Lied entstanden ist. Zudem dachte Simons, „dass man es in das neue Album integrieren könnte. Etwas, bei dem es darum geht, sich selbst neu zu erfinden – wie eine Wiedergeburt, und sich selbst zu erneuern.“

Für die Arbeit an den neuen Songs haben sich Epica eigens ein Haus in Holland gemietet, und „es verlief ganz natürlich, die Texte zu schreiben." Weiterhin erklärt die Sängerin: „Die Gesangsaufnahmen fanden im Sommer statt, was ein guter Zeitpunkt dafür ist. Im Herbst und Winter wird jeder krank." Im Sommer sei sie „in einer guten Verfassung und laufe auch nicht Gefahr, eine Erkältung zu bekommen."

Reibungslos

Diesmal „war es ein sehr reibungsloser Prozess. Wir arbeiteten mit demselben Produzenten zusammen: Joost Van Den Broek, der inzwischen so etwas wie das siebte Epica-Band-Mitglied ist. Und es ist großartig, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns in all die kleinen Details vertieft und uns wirklich darauf konzentriert, als Band gemeinsam die Songs zu machen.“ Was nicht immer einfach ist, da die Band-Mitglieder in unterschiedlichen Ländern leben. Dennoch haben sie es geschafft, zusammenzukommen, was auch den Songs zuträglich sei: „Wenn sich alle im selben Raum aufhalten, erhält man ein völlig anderes Ergebnis. Man profitiert von der Kreativität des anderen.“

—

