Gratulation an die Crew um Ice-T: Body Count haben sich die begehrte Grammy-Trophäe in der Kategorie "Best Metal Performance" geschnappt.

Am gestrigen Sonntag, den 14. März wurden in einer Zeremonie ohne Zuschauer die alljährlichen Grammy Awards verliehen. Neben den ganzen überflüssigen Pop-, Country- und Urban-Gedöns gab es zumindest eine interessante Kategorie. Nämlich: "Best Metal Performance". Die zugehörige Auszeichnung haben Body Count für ihren Track ‘Bum-Rush’ vom neuesten Studioalbum CARNIVORE abgestaubt (siehe Video unten). Namhafte Konkurrenz Neben der Band um Frontmann Ice-T waren noch Code Orange für ‘Underneath’, In This Moment mit ‘The In-Between’, Poppy für ‘Bloodmoney’ sowie Power Trip mit ‘Executioner’s Tax (Swing of the Axe) - Live’ nominiert. In den Rock-Kategorien des Grammy taten sich vornehmlich Indie-Künstler als Sieger…