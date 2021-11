Ex-Turbonegro-Sänger Hank von Helvete verstorben

Mal abgesehen von den wieder einmal katastrophalen Corona-Zahlen könnte die Woche nicht schlimmer enden. So hat zunächst die norwegische Tageszeitung berichtet, dass der einstige Turbonegro-Sänger Hank Von Helvete verstorben ist. Zuletzt war Hans-Erik Dyvik Husby, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, als Hank Von Hell aktiv und unterwegs. Nun ist auch auf seinem Instagram-Profil zu lesen, dass er nicht mehr unter uns weilt (siehe weiter unten). Hank wurde lediglich 49 Jahre alt.

Hank Von Helvete stand insgesamt 17 Jahre lang bei Turbonegro am Mikrofon und sang unter anderem auf den Kult-Alben ASS COBRA (1996) und APOCALYPSE DUDES (1998). Die Turbojugend, der Fan-Club der Band, wird nun auf schwarze Jeansjacken umsatteln müssen. „Wir sind sehr traurig darüber, zu verkünden, dass Hans-Erik Dyvik Husby, der der Welt auch als Hank Von Hell bekannt war, traurigerweise am 19. November 2021 gestorben ist. Wir bitten freundlich in diesem tragischen Moment um euren Respekt für die Familie und engen Freunde.“ Turbonegro haben ebenfalls ein Statement veröffentlicht und berührende Worte für ihren ehemaligen Sänger gefunden (siehe unten).

Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Nach der Veröffentlichung des Erfolgsalbums APOCALYPSE DUDES lösten sich Turbonegro zwischenzeitlich auf — und gaben die Heroinsucht von Hank von Helvete als Grund an. Nach einem gelungenen Entzug fand die Band 2002 wieder zusammen und brachte mit Hank noch drei Platten raus — SCANDINAVIAN LEATHER (2003), PARTY ANIMALS (2005) und RETOX (2007). Danach stieg von Helvete aus und gründete mit Doctor Midnight & The Mercy Cult eine neue Formation. 2018 veröffentlichte er mit EGOMANIA sein erstes Solowerk, gefolgt vom 2020 erschienenen DEAD. Seine jüngste Aktivität war seine Gasteinlage für das neue, nunmehr dritte Album von Me And That Man. Auf NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT, VOL.2 sang er direkt im ersten Track ‘Black Hearse Cadillac’.

